Mehmet Ali Erbil'in son durumu hakkında kızından açıklama geldi
Bir süredir hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil'in son durumu hakkında kızı Yasmin Erbil'den önemli bir açıklama geldi. Yasmin Erbil, Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında bazı açıklamalarda bulundu. İşte, ünlü isim Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında bazı bilgiler
Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında son durum bilgisi Yasmin Erbil'den geldi. Geçtiğimiz günlerde bir davete katılan Yasmin Erbil, gazetecilerin sorularını cevapladı.
Babasının sağlık durumunun iyiye gittiğini söyleyen Yasmin Erbil, "Daha da iyi olacak inşallah.Hala hastanede...Nazara da çok inanıyorum. 'İyi diyorum' bir şey oluyor...Sonra kendimi suçluyorum." dedi.
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