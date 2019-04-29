Mehmet Ali Erbil’in sevgilisi Alisa Nasya kimdir?
Uzun bir yoğun bakım sürecinden sonra normal odada hala tedavisi devam eden Mehmet Ali Erbil, sevgilisi Alisa Nasya ile yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Mehmet Ali Erbil’e ‘aşkım’ diye seslenen Alisa Nasya’nın hayatına ilişkin bilgiler de merak konusu oldu. Peki, Mehmet Ali Erbil’in sevgilisi Alisa Nasya kimdir?
22 yaşındaki Alisa Nasya ile 62 yaşındaki Erbil ile internet üzerinden tanıştığı bilgiler arasında. Alisa Nasya’nın "Traveller Freelance Model" olarak çalışıyor. Ünlü şovmenle çekildiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaşan Alisa Nasya, Mehmet Ali Erbil’in tedavi sürecinde şu sözleri yazmıştı:
"Nasıl başlayacağım sözlerime bilemiyorum hayatıma kattığın onca güzel şey, onca hayaller iyi kötü her anımda yanımda oluşun 'Şubatta doğum günümü kutlayacağız' demiştin, isyan etmiyorum. Çünkü kalbinin güzelliğini ben biliyorum. Bu da bir imtihan ney yani dileğim gerçekleşmeyecek mi? Söz vermiştin hep yanımda olacaktın. Ben senin ne kadar güçlü olduğunu biliyorum hadi hepimiz seni bekliyoruz ne olur dayan ve kalk eskisinden daha güçlü olarak.
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