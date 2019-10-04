Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Alisa Nasya Deniz kimdir?
Yaşadığı zor günleri geride bırakan Mehmet Ali Erbil, yoğun bakımdan çıktıktan sonra sevgilisi Alisa Nasya Deniz ile yemek yerken kameralara görüntülendi. Görüntüler ardından Alisa Nasya Deniz’in hayatına ilişkin bilgiler merak ediliyor. Peki, Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Nasya Deniz kimdir, kaç yaşında?
Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Alisa Nasya Deniz, ünlü komedyenin kızı Yasmin Erbil gibi 1995 doğumlu. Mehmet Ali Erbil'den 40 yaş küçük olan Alisa Nasya Deniz’in modellik yaptığı biliniyor. İki yıldır Mehmet Ali Erbil ile birlikte olan Alisa Nasya Deniz, ünlü sanatçının yoğun bakımda olduğu dönemde şu paylaşımı yapmıştı: "Nasıl başlayacağım sözlerime bilemiyorum hayatıma kattığın onca güzel şey, onca hayaller iyi kötü her anımda yanımda oluşun 'Şubatta doğum günümü kutlayacağız' demiştin, isyan etmiyorum. Çünkü kalbinin güzelliğini ben biliyorum. Bu da bir imtihan ney yani dileğim gerçekleşmeyecek mi? Söz vermiştin hep yanımda olacaktın. Ben senin ne kadar güçlü olduğunu biliyorum hadi hepimiz seni bekliyoruz ne olur dayan ve kalk eskisinden daha güçlü olarak."
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