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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
04.10.2019 - 12:07, Son Güncelleme:

Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Alisa Nasya Deniz kimdir?

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Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Alisa Nasya Deniz kimdir?

Yaşadığı zor günleri geride bırakan Mehmet Ali Erbil, yoğun bakımdan çıktıktan sonra sevgilisi Alisa Nasya Deniz ile yemek yerken kameralara görüntülendi. Görüntüler ardından Alisa Nasya Deniz’in hayatına ilişkin bilgiler merak ediliyor. Peki, Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Nasya Deniz kimdir, kaç yaşında?

Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Alisa Nasya Deniz, ünlü komedyenin kızı Yasmin Erbil gibi 1995 doğumlu. Mehmet Ali Erbil'den 40 yaş küçük olan Alisa Nasya Deniz’in modellik yaptığı biliniyor. İki yıldır Mehmet Ali Erbil ile birlikte olan Alisa Nasya Deniz, ünlü sanatçının yoğun bakımda olduğu dönemde şu paylaşımı yapmıştı: "Nasıl başlayacağım sözlerime bilemiyorum hayatıma kattığın onca güzel şey, onca hayaller iyi kötü her anımda yanımda oluşun 'Şubatta doğum günümü kutlayacağız' demiştin, isyan etmiyorum. Çünkü kalbinin güzelliğini ben biliyorum. Bu da bir imtihan ney yani dileğim gerçekleşmeyecek mi? Söz vermiştin hep yanımda olacaktın. Ben senin ne kadar güçlü olduğunu biliyorum hadi hepimiz seni bekliyoruz ne olur dayan ve kalk eskisinden daha güçlü olarak."

 

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