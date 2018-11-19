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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama

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Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama

Mehmet Ali Erbil yoğun bakımda yeniden solunum cihazına bağlandı. Ünlü şovmenin kız kardeşi “Abiminki hayatımda rastlamadığım bir yaralanma” dedi, doktoru Jan Klod Kayuka ise “Durumu ciddiyetini koruyor. Solunum cihazına bağlı. Yoğun bakımdan çıkış süresinin uzaması bizi üzüyor” açıklamasını yaptı.

Evinin banyosunda düşerek yaralanan ve Maslak’ta kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan Erbil’in kaburgalarında kırık olduğu ve kırılan kaburgaların da akciğer zarına battığı tespit edilmişti. Yaklaşık 1 aydır yoğun bakımda olan ünlü şovmenin kız kardeşi Prof. Dr. Yeşim Erbil, abisinin sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

 “Bir kaburga kırığından bu nasıl olur diye düşünenler var haklı olarak. Kaburga kırıkları genellikle sadece ağrı yapar sonra da sorunsuz iyileşir. Az bir bölümü akciğere batar biraz kanama yapar akciğer söner. Hemen ufak bir müdahale yapılır hasta kısa sürede taburcu edilir. Abimin kaburga kırığı farklı. 30 yıllık cerrahi hayatımda rastlamadığım bir yaralanma. 7.5 litre kanama ardından 41 ünite kan ve kan ürünü verdirecek kadar sistemi bozan bir travma. Vücudun en önemli dev organı endoteldir. Endotel tüm damarların iç yüzeyini kaplar ve genişliği bir futbol sahası büyüklüğündedir. Böyle büyük travmalarda veya hastalıklarda endotel tabakasından milyarlarca madde salgılanır. Bunlar organlara zarar verir. En çok akciğer ve böbrek zarar görür. Abimde de akciğer en fazla zararı gören organ. Solunum cihazı ile kandaki oksijen miktarı ayarlanabiliyor. Süre uzadıkça infeksiyon riski de artıyor tabi. 17 yıllık kaçış sendromu hastalığı onda belli hasarlar yaratmış olmalı ki, tedavi süreci çok ama çok zorlu geçiyor. Bu durumda kimse gün veremez çünkü çok komplike bir durum. Fazlası işe her şey yapılıyor. Aile olarak tüm doktorlarına ve çalışanlara teşekkür ediyoruz. Henüz sizinle paylaşabileceğimiz olumlu bir gelişme yok. Yoğun Bakım tedavileri bazen böyle uzayabilir. Allah çok büyük biz bekliyoruz ve dua ediyoruz. Sizlerden de dua etmenizi rica ediyoruz. “

DOKTORU: DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Erbil’in doktoru Jan Klod Kayuka da şovmenin sağlık durumu hakkında şu açıklamayı yaptı: “Durumu ciddiyetini koruyor. Solunum cihazına bağlı. Yoğun bakımdan çıkış süresinin uzaması bizi üzüyor. Olumlu gelişmeleri biz de bekliyoruz.”  

 

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