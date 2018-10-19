Mehmet Ali Erbil'in büyük kızı Sezin Erbil kimdir?
Mehmet Ali Erbil'in büyük kızı Sezin Erbil, gözler uzak bir yaşam sürmesine rağmen babası ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Bir dönem şarkıcı Alişan ile beraberliği çok konuşulan Sezin Erbil, sürpriz bir kararla ayrılık kararı almıştı. İşte Mehmet Ali'nin büyük kızı Sezin Erbil kimdir?
Mehmet Ali Erbil'in büyük kızı Sezin Erbil, 16 Nisan 1982 tarihinde dünyaya geldi. Sezin Erbil'in annesi Muhsine Kamiloğlu kamuoyu tarafından tanınan biri değil. Sezin Erbil'in Mehmet Ali Erbil'in diğer evliliklerinden olan Yasmin Erbil ve Ali Sadi Erbil adında iki kardeşi var. Bir dönem şarkıcı Alişan ile beraber olan ancak evlilik arefesinde ayrılık kararı alan Sezin Erbil, 2009 yılında çocukluk arkadaşı Evren Yazgan ile Sait Halim Paşa Yalısı’nda hayatını birleştirdi. Sezin Erbil Blog Yazarı ve Mücevher tasarımcısı olarak çalışmaktadır. Kendi adını taşıyan bir bloğun yanı sıra takı tasarımları yapmakta ve bunları ünlü bir e-ticaret markasının sitesi üzerinden satışa sunmaktadır.
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