'Yasmin babasını hiç ihmal etmedi'
Nergis Kumbasar, eski eşi Mehmet Ali Erbil’in sevenlerine müjdeyi verdi: “Artık sağlık durumu çok iyi, yeniden parmak sallamaya bile başladı.”
Formuna kavuştu
Nergis Kumbasar, hayati bir hastalık atlatan va aylardır hastanede tedavi altında olan eski eşi Mehmet Ali Erbil’in artık çok daha iyi olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu, programlarında reklam girilmeden önce işaret parmağını kameraya sallayıp “parmaktan sonra” demesiyle ünlü Erbil’in eski formuna kavuştuğunu ifade etti:
Daha da iyi olacak
“Mehmet Ali’nin sağlık durumu çok iyi. Konuşmasında hiçbir sıkıntı yok. Her yemeği yiyebiliyor, seçim yapmıyor. Hatta yeniden parmak sallamaya bile başladı, merak etmeyin. Fizik tedavisini de görüyor, inşallah çok daha güzel günler olacak. Ne zaman taburcu olacağını ise doktorları bilir, benim konuşmam doğru olmaz.”
'Babasını hiç ihmal etmedi'
Nişantaşı City’s’de görüntülenen Nergis Kumbasar, kızları Yasmin Erbil’in babasının hastalığı döneminde yaptığı sosyal medya paylaşımları hakkında ise şöyle dedi: “Yasmin babasının hiç ihmal etmedi. Onun dışında ne zaman ne yapacağını iyi bilir. Onun paylaşımları, onun hayatıdır, kısıtlamayız.”
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