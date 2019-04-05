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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

'Yasmin babasını hiç ihmal etmedi'

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'Yasmin babasını hiç ihmal etmedi'

Nergis Kumbasar, eski eşi Mehmet Ali Erbil’in sevenlerine müjdeyi verdi: “Artık sağlık durumu çok iyi, yeniden parmak sallamaya bile başladı.”

Formuna kavuştu

Nergis Kumbasar, hayati bir hastalık atlatan va aylardır hastanede tedavi altında olan eski eşi Mehmet Ali Erbil’in artık çok daha iyi olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu, programlarında reklam girilmeden önce işaret parmağını kameraya sallayıp “parmaktan sonra” demesiyle ünlü Erbil’in eski formuna kavuştuğunu ifade etti:

Daha da iyi olacak

“Mehmet Ali’nin sağlık durumu çok iyi. Konuşmasında hiçbir sıkıntı yok. Her yemeği yiyebiliyor, seçim yapmıyor. Hatta yeniden parmak sallamaya bile başladı, merak etmeyin. Fizik tedavisini de görüyor, inşallah çok daha güzel günler olacak. Ne zaman taburcu olacağını ise doktorları bilir, benim konuşmam doğru olmaz.”

'Babasını hiç ihmal etmedi'

Nişantaşı City’s’de görüntülenen Nergis Kumbasar, kızları Yasmin Erbil’in babasının hastalığı döneminde yaptığı sosyal medya paylaşımları hakkında ise şöyle dedi: “Yasmin babasının hiç ihmal etmedi. Onun dışında ne zaman ne yapacağını iyi bilir. Onun paylaşımları, onun hayatıdır, kısıtlamayız.”

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