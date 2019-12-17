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Magazin
17.12.2019 - 15:36, Son Güncelleme:

Mehmet Ali Erbil'den güzel haber! Taburcu oldu...

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Mehmet Ali Erbil'den güzel haber! Taburcu oldu...

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'den güzel haber geldi. Uzun süredir hastanede tedavi altında olan Erbil taburcu edildi.

İki beyin damarı birden tıkanan Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz ay hastaneye kaldırılmıştı. Snob Magazin'de yer alan habere göre, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil taburcu oldu. Maslak'ta özel bir hastanede yatan Mehmet Ali Erbil, iki gün önce evine geçti. Ailesine kavuşan Mehmet Ali Erbil'in moralinin bir hayli iyi olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde 62 yaşındaki şovmenin sigortasının artık geçerli olmadığı ve hastaneye ayda 250 bin TL ödediği iddia edilmişti.

Mehmet Ali Erbil'in duygusal anları235 gün hastanede yaşam mücadelesi veren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, aylar sonra ilk kez bir canlı yayına katıldı.
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