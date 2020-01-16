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Haber Giriş: 16.01.2020 - 14:55,Son Güncelleme:/

Mehmet Ali Erbil'den güzel haber

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Mehmet Ali Erbil'den güzel haber

Kaçış sendromu hastalığı nükseden ve yoğun bakıma kaldırılan Mehmet Ali Erbil'den güzel haber geldi.

Salı günü fenalaşarak hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil yoğun bakıma alınmıştı. Kaçış sendromu hastalığı nükseden Mehmet Ali Erbil'in hastanedeki tedavisi bir süre daha devam edecek.
Mehmet Ali Erbil, 18 Kasım 2018 tarihinde evinin banyosunda düşerek kaburgalarını kırmıştı.
Hastaneye kaldırılan Erbil, aylarca yoğun bakımda kalmıştı. Tedavi sürecinde yıllardır mücadele ettiği Kaçış Sendromu hastalığı da nükseden Mehmet Ali Erbil’in tedavisi zorlaşmıştı.

 Hastanede 8 ay tedavi gören Mehmet Ali Erbil, temmuz ayında taburcu olmuştu. Mehmet Ali Erbil, kaçış sendromu nedeniyle her ay düzenli olarak hastaneye gidip serum taktırıyor.

Mehmet Ali Erbil taburcu olduktan sonra ilk kez konuştuUzun zamandır hastalıklarla mücadele eden Mehmet Ali Erbil Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına konuştu. Sağlık durumundan, yaşadığı dedelik heyecanına kadar her şeyi anlatan Erbil içini döktü.
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