Mehmet Ali Erbil'den 12 gün sonra güzel haber
Mehmet Ali Erbil, bir ay önce evinde düşmesi sonucu yaralanarak yoğun bakıma alınmıştı. Erbil’in kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuştu.
Ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan Mehmet Ali Erbil, 26 ekimde uyandırılmıştı. Bu sırada 16 yıldır tedavi gördüğü kaçış sendromunun yol açtığı septik şok reaksiyonunun baş göstermesi üzerine Erbil, 2 Kasımda yeniden uyutularak tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam edilmişti.
Erbil'den 12 gün sonra iyi haber geldi. Sağlık durumundaki iyileşme üzerine dün yeniden uyandırılan Erbil'in tedavisi yoğun bakımda devam edecek.
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