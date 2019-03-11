Mehmet Ali Erbil'den aylar sonra heyecanlandıran paylaşım
Uzun bir süredir hastanede tedavi gören ünlü oyuncu ve şovmen Mehmet Ali Erbil'in Instagram hesabından paylaşılan fotoğraf heyecan yarattı. 2016 yılına ait bir fotoğraf paylaşan ünlü şovmen, "Doktorum Jan Klod Kayuka hep yanımda" notunu düştü.
18 Ekim 2018'de evinde düşerek yaralanan Mehmet Ali Erbil'in tedavisi hastanede devam ediyor.
Bugün ünlü şovmenin Instagram hesabından paylaşılan fotoğraf ise Erbil'in hayranlarını heyecanlandırdı.
Erbil, "Bu fotoğraf Aralık 2016. Doktorum Jan Klod Kayuka hep yanımda" mesajını takipçileriyle paylaştı.
Paylaşıma çok sayıda beğeni ve 'geçmiş olsun' mesajı geldi.
İşte o paylaşım:
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