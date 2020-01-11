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Haber Giriş: 11.01.2020 - 13:09,Son Güncelleme:/

Mehmet Ali Erbil yeniden hastaneye kaldırıldı

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Mehmet Ali Erbil yeniden hastaneye kaldırıldı

Geçtiğimiz yıl evinde düşüp kaburgasını kıran, ardından kaçış sendromu hastalığının nüksetmesi nedeniyle 234 gün hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil yeniden hastaneye kaldırıldı. Fenalaşarak hastaneye kaldırılan Erbil'in yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Ünlü sanatçının kızı Sezin Erbil ise " Babam şuan hastanede. Birazcık rahatsız. Net bir şey yok. Kontrolleri yapılıyor" dedi.

Mehmet Ali Erbil taburcu olduktan sonra ilk kez konuştuUzun zamandır hastalıklarla mücadele eden Mehmet Ali Erbil Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına konuştu. Sağlık durumundan, yaşadığı dedelik heyecanına kadar her şeyi anlatan Erbil içini döktü.
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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