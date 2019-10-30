Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırıldı
Mehmet Ali Erbil kalp yetmezliğinden Maslak’ta bir hastanede yoğun bakıma alındı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programında yer alan habere göre; Mehmet Ali Erbil hastaneye kaldırıldı.
Ünlü şovmenin basın danışmanı Perim Özgeldi yaptığı açıklamada şunları söyledi:
Ağır bir durum yok. Dün gece ağır bir yemek yediği için rahatsızlandı. Kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. Şu anda tedavi devam ediyor.
Mehmet Ali Erbil'in doktor kardeşi Yeşim Eril'den açıklama geldi;
Abimin durumu iyi endişelenecek bir şey yok. Bir kalp spazmı geçirdi. Bu tip durumlarda hasta yoğun bakımda tutulur. Bu nedenle yoğun akımda. Şu an klinik durumu iyi çok şükür. Birkaç gün daha kalacak. Kardiyolog doktorlar abimi takip ediyor gerekli tedavisi yapılıyor. Kendinde, yiyor, içiyor ve konuşuyor. Yakın takip için hastanede kalması gerekiyor. İlginize teşekkür ederiz. Her zaman sevenlerinin duası ile iyileşti. Bunu da en kısa sürede atlatacak inşallah.
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