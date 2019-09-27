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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
27.09.2019 - 10:54, Son Güncelleme:

Mehmet Ali Erbil: Böyle bir durum olursa fişimi çekin

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235 gün hastanede yaşam mücadelesi veren ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, aylar sonra ilk kez bir canlı yayına katıldı.

Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa’ya konuk olan ünlü sanatçı yaşadığı zor günleri anlatıyor....

-Arkadaşlarımızın dualarıyla, kız kardeşim, ilk eşim, ikinci eşim, dördüncü eşim bir gün başımdan ayrılmadılar. Sevenlerime çok şey borçluyum. Çok önemli bir şey.

-Şanslıyım ki hiç hatırlamıyorum o süreci. Neler yaşamışım, bilmiyorum. film gibi. Yoğun bakımdan çıkıp, normal odaya geçtiğimde hiçbir yerim oynamıyordu.

-İlk parmağım oynadığından Allah'ım çok şükür dedim.

-Biraz sol ayağımda kopukluk var. doktorlar eninde sonunda yürüyeceksin dediler.

-Yine ne geldiyse kadınlar yüzünden geldi başıma.

-Kızlarla buluşmaya gidiyordum. Duş aldım. Küvetten çıkarken ayağım kaydı.

-Ambulans gelmiş, acile götürmüşler. Doktor "Ben bunu toparlayacağım 3 günde çıkacaksınız" demiş.

-Sonra bir şey batıyor bana. Doktor iğne yapıyor. Ağrı geçmiyor. Parçalı kırık olunca her şeye batmış.

-İlk akciğere batmış, onu kurtarmışlar, böbreklere zarara vermiş. diyalize bağlamışlar beni.

- Bir gecede 2 kez ameliyat etmişler beni.

-Aynı kan grubu olan 70 ünite kan getirmişler sadece 5 tanesi uymuş. Doktorlar bu durumu açıklayamıyorlar.

-Kaçış sendromunu tetikledi. Yürüyememem o yüzden kaynaklanıyor.

-Kendi ilacımı da daha yeni almıştım, bu olay başıma geldi.

-Ben ayağa kalkacağıma hiç inanmıyordum.

-Kardeşime ve eşime "böyle bir durum olacaksa benim fişimi çekin" dedim.

-Her şey insan için. O banyoda 5 kez benzer kaza atlattım. Daha önce hiç düşmedim. Çünkü dengeliyimdir.

-Gözümü ilk açtığım anı hatırlamıyorum.

-Muhsine'yi çağırmışım. Sonra Sezin... Onlar 9 ay oradalardı. Hiç ayrılmadılar.

 -Ekim sonunda küçük bir filmde rol alacağım. O yüzden sakal bıraktım. güzel bir anı olsun.

-Yılbaşında inşallah Kıbrıs'ta sahne alacağım. 'Değişik bir yer olsun' dedim.

-Sahneye tekerlekli sandalyeyle çıktığımda sorun vertigoydu. Başıma gelmeyen kalmadı.

-Tanınmış bir hasta olarak katta çok ünlüydüm. Gelenler 'ay görelim, ay görelim' diyorlarmış.

-Bir çocuk 'Mehmet ali abi bana biz isim yazsın, imza atsın' demiş. 'İyi getirin' dedim. Çocuğun adı Göktuğ... Ben ne yazmışım? Bre adam sen 10 aydır kalem mi aldın eline!

-Hiç kimseyi ne mağdur etmişimdir, ne elimi kaldırmışımdır. Ben çocuğuma elimi kaldırsam 4 gün odadan çıkamam.

Yoğun bakımda çok kötü kabuslar görüyordum. Deliryum diye bir şeymiş. Verdikleri ilaçlardan kaynaklı. Rüyamda beni kaçırıyorlardı falan... Rüyanın etkisiyle ilaçları çıkarıyormuşum. Sonra beni yatağa bağlamışlar. Uyanında ben de beni çivilediler sandım.

-Şuanda iş olarak bir şey yapmak istemiyorum. Hastanede televizyon izliyordum.
-Reytinglere bile bakıyordum. Komadan çıktım, 'ilk 100'ü verin' dedim.

-Diyarbakır'dan biri geçenlerde benim için "gelsin burada kalsın" demiş. Ben ona öğrenciyken araba vermişim... Arabasını satıp üniversiteyi bitirmiş. Şimdi vali olmuş.

-İsyan etmedim. Ne gelirse Allah'tan dedim. Her zaman ders, her zaman imtihan içindeyiz.

-Tekrar sevmek, tekrar evlenmek kader kısmet işi... Bu konularda hiçbir zaman büyük konuşmadım.

-Ne enteresan biliyor musun, Sezin bebek istediği dönemde 24 saat benim başımdan ayrılmadı. Allah da bana bir kız evlat nasip etti.

-Ali Sadi 3 ay yanıma gelmedi. Annesi psikoloğa götürmüş. Hiç babanı merak etmiyor musun? demiş. 3 ay sonra Ali Sadi tek kelime 'yaşıyor mu' demiş.

-Telefondaki insanın sesinden anlardım neye ihtiyacı var neyi yok? O evin neye ihtiyacı var anlardım.

-Bizim evde çalışan bir kadın var, çocuğuyla görüntülü konuşuyor. Bana hep "dede" diyor yavrum.

-Allah, Sezin'in hamileliğini tamamına erdirsin. Bizi genç yaşta dede yapacak.

 -Evdeydim. Tam beni uyandırmaya geldiler, saate baktım 13:59'du. İlk defa hissettim. Baktım beni almaya gelen de yok. Tek başıma nasıl kalkıp gideceğim ki? Birinin yardımı olmadan yerimden kalkamıyorum. Muhsin her gün evde.

-Eskiye dair bir pişmanlığım yok.

Mehmet Ali Erbil'in kızıyla duygusal anları
daha fazla video için

 

 

 

 

 

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