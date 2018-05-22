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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Magazin
22.05.2018 - 11:13, Son Güncelleme:

Mehmet Akif Alakurt şaşırttı... O eski halinden eser yok şimdi

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Mehmet Akif Alakurt şaşırttı... O eski halinden eser yok şimdi

'Sıla' dizisi ile tanınan ardından rol aldığı 'Adanalı' dizisi ile de şöhretini pekiştiren Mehmet Akif Alakurt’un imajında değişikliğe gitti. 'Sıla' dizisi ile tanınan ardından rol aldığı 'Adanalı' dizisi ile de şöhretini pekiştiren Mehmet Akif Alakurt, ani bir kararla oyunculuk macerasını noktalamıştı. İşte Mehmet Akif Alakurt’un son hali ve hayatına ilişkin bilgiler!

Oyunculuğu bıraktıktan sonra Brezilya'da bir çiftlik alan ve yaşamını burada sürdüremeye devam eden Mehmet Akif Alakurt, sık sık sosyal medyadan paylaşımda bulunuyor. Özellikle attığı tweetlerle gündeme gelen Mehmet Akif Alakurt, bu kez yeni imajıyla çektirdiği fotoğrafla adından söz ettirdi. Saçlarını kazıtıp sakallarını uzatan Mehmet Akif Alakurt’un bir hayli kilo aldığı da gözlerden kaçmadı.

Mehmet Akif Alakurt kimdir?

 Aslen Ordu Fatsa'lı olan Mehmet Akif Alakurt, 23 Temmuz 1979 tarihinde doğdu. İstanbul'da Kadırga ve Kumkapı'da hareketli bir çocukluk dönemi geçirdi.1998 yılında, Neşe Erbek Ajans'a bağlı olarak modellik yapmaya başladı. 2000 yılında, askerliğini tamamlamasının ardından katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında Türkiye'nin En İyi Modeli seçildi ve gene aynı yıl yapılanBest Model of the World 2001 yarışmasında birinci olarak Dünyanın En İyi Modeli ünvanını kazandı.

İlk olarak 2002 yılında, Kanal D'de yayınlanan ve başrollerini Kadir İnanır veBurak Hakkı ile paylaştığı Kırık Ayna adlı T.V. dizisi ile oyunculuğa adım atan Alakurt, 2004 yılında Metro Palas, 2005 yılında Zeytin Dalı ve 2006 yılında Hacıadlı dizilerin kadrosunda yer aldı.

2006 yılında, ATV'de gösterime giren ve başrollerini Cansu Dere ile paylaştığıSıla dizisi, Alakurt'un oyunculuk kariyerinde önemli bir dönüm noktasıdır. Dizide canlandırdığı Boran Ağa karakteri ile büyük bir hayran kitlesi kazanmayı başarmış olan Alakurt, 2008 yılında gösterime giren ve Oktay Kaynarca ile beraber başrolünde yer aldığı Adanalı adlı dizi sayesinde Maraz Ali rolüyle bütünTürkiye'de tanınır hale geldi.

Mehmet Akif Alakurt şaşırttı... O eski halinden eser yok şimdi

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