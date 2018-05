Mehmet Akif Alakurt şaşırttı... O eski halinden eser yok şimdi

Oyunculuğu bıraktıktan sonra Brezilya'da bir çiftlik alan ve yaşamını burada sürdüremeye devam eden Mehmet Akif Alakurt, sık sık sosyal medyadan paylaşımda bulunuyor. Özellikle attığı tweetlerle gündeme gelen Mehmet Akif Alakurt, bu kez yeni imajıyla çektirdiği fotoğrafla adından söz ettirdi. Saçlarını kazıtıp sakallarını uzatan Mehmet Akif Alakurt’un bir hayli kilo aldığı da gözlerden kaçmadı.

Mehmet Akif Alakurt kimdir?

Aslen Ordu Fatsa'lı olan Mehmet Akif Alakurt, 23 Temmuz 1979 tarihinde doğdu. İstanbul'da Kadırga ve Kumkapı'da hareketli bir çocukluk dönemi geçirdi.1998 yılında, Neşe Erbek Ajans'a bağlı olarak modellik yapmaya başladı. 2000 yılında, askerliğini tamamlamasının ardından katıldığı Best Model of Turkey yarışmasında Türkiye'nin En İyi Modeli seçildi ve gene aynı yıl yapılanBest Model of the World 2001 yarışmasında birinci olarak Dünyanın En İyi Modeli ünvanını kazandı.

İlk olarak 2002 yılında, Kanal D'de yayınlanan ve başrollerini Kadir İnanır veBurak Hakkı ile paylaştığı Kırık Ayna adlı T.V. dizisi ile oyunculuğa adım atan Alakurt, 2004 yılında Metro Palas, 2005 yılında Zeytin Dalı ve 2006 yılında Hacıadlı dizilerin kadrosunda yer aldı.

2006 yılında, ATV'de gösterime giren ve başrollerini Cansu Dere ile paylaştığıSıla dizisi, Alakurt'un oyunculuk kariyerinde önemli bir dönüm noktasıdır. Dizide canlandırdığı Boran Ağa karakteri ile büyük bir hayran kitlesi kazanmayı başarmış olan Alakurt, 2008 yılında gösterime giren ve Oktay Kaynarca ile beraber başrolünde yer aldığı Adanalı adlı dizi sayesinde Maraz Ali rolüyle bütünTürkiye'de tanınır hale geldi.