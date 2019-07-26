Mehmet Akif Alakurt kimdir? Oyunculuğu bıraktı mı?
Oyuncu Mehmet Akif Alakurt’a sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma açıldı. Daha önce kendi dizisinin takipçileri için hakaret içeren paylaşımlarda bulunan Mehmet Akif Alakurt’un hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Mehmet Akif Alakurt kimdir?
Türk eski model ve oyuncu Mehmet Âkif Alakurt, 23 Temmuz 1979 tarihinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini İstanbul'da tamamladıktan sonra model olmaya karar verdi. 1998 yılında "Gelecek Vaat Eden" ve "Türkiye Prensi" unvanlarını aldı. 2001 yılında Best Model of Turkey yarışmasına girdi ve 1. oldu. Yine aynı sene dünya ikincisi oldu. Asıl çıkışını Hacı dizisiyle yaptı. Kırık Ayna filminde Ali Kirman Koçoğlu rolünü canlandırdı. 17 bölüm oynadığı "Hacı" dizisinden sonra "Sıla" dizisinde oynamaya başladı.
Mehmet Akif Alakurt, bir zamanlar Adanalı dizisiyle hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaşmıştı. 2016 yılında Brezilya'da bir çiftliğe yerleşmişti.
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