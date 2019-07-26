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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.07.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

Mehmet Akif Alakurt kimdir? Oyunculuğu bıraktı mı?

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Mehmet Akif Alakurt kimdir? Oyunculuğu bıraktı mı?

Oyuncu Mehmet Akif Alakurt’a sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma açıldı. Daha önce kendi dizisinin takipçileri için hakaret içeren paylaşımlarda bulunan Mehmet Akif Alakurt’un hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Mehmet Akif Alakurt kimdir?

Türk eski model ve oyuncu Mehmet Âkif Alakurt, 23 Temmuz 1979 tarihinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini İstanbul'da tamamladıktan sonra model olmaya karar verdi. 1998 yılında "Gelecek Vaat Eden" ve "Türkiye Prensi" unvanlarını aldı. 2001 yılında Best Model of Turkey yarışmasına girdi ve 1. oldu. Yine aynı sene dünya ikincisi oldu. Asıl çıkışını Hacı dizisiyle yaptı. Kırık Ayna filminde Ali Kirman Koçoğlu rolünü canlandırdı. 17 bölüm oynadığı "Hacı" dizisinden sonra "Sıla" dizisinde oynamaya başladı.

Mehmet Akif Alakurt, bir zamanlar Adanalı dizisiyle hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaşmıştı. 2016 yılında Brezilya'da bir çiftliğe yerleşmişti.

 

 

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