Megastar İsveç'te
AVRUPA turnesine başlayan Tarkan, İngiltere-Londra ve Almanya-Mannheim’dan sonra İsveç’in Stockholm kentinde konser verdi.
Ünlü yıldız, sahnesinde Beatles, Queen, AC/DC ve Iron Maiden gibi efsanevi sanatçıları ağırlayan konser salonu Hovet’te sevenleriyle buluştu. Konsere “20 sene mi oldu en son görüşeli? Ne çok olmuş. Beni özledin mi Stockholm? Ben de seni çok özledim” diyerek başlayan Tarkan, en sevilen şarkılarını seslendirdi.
Tarkan, turne kapsamında 14 Kasım’da Amsterdam’da, 16 Kasım’da Viyana’da, 30 Kasım’da Zürih’te, 6 Aralık’ta Hannover’da ve 21 Aralık’ta da Köln’de sahneye çıkacak.
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