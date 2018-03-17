Megastar Avrupa'da

Tarkan’ın Almanya ve Hollanda’da gerçekleştireceği konser serisinin biletleri satışa çıkar çıkmaz yoğun ilgi gördü. Rotterdam ve Düsseldorf konserlerinin biletleri hızla tükenen Megastar’ın konser maratonuna yoğun istek üzerine Düsseldorf’ta bir konser daha eklendi.
Tarkan, 29 Mart 2018’de Berlin’de başlayacağı ve 29 Nisan’da Hamburg’da sonlandıracağı fizy konserleri serisi kapsamında, yeni pop albümü “10”da yer alan şarkıların yanı sıra yıllardır dillerden düşmeyen şarkılarını da seslendirecek.
Megastar’ın yaklaşık 400.000 satış rakamına ulaşan yeni albümü “10”, dünya çapında yoğun ilgi gördü. 14 pop şarkısının yer aldığı yeni albümü “10”da, kendi söz ve bestelerinin yanı sıra Sezen Aksu, Aysel Gürel, Nazan Öncel, Günay Çoban, Gülşah Tütüncü, Ümit Sayın, Murat Matthew Erdem-Ayça Z. Aydın (Miya) ve Serkan İzzet Özdoğan imzalı şarkılar da bulunuyor.
Konser takvimi:
29 Mart 2018, Perşembe : Berlin - Max-Schmeling-Halle
31 Mart 2018, Cumartesi : Stuttgart - Porsche Arena
1 Nisan 2018, Pazar : Frankfurt – Jahrhunderthalle
6 Nisan 2018, Cuma : Rotterdam - Ahoy Music Halle
7 Nisan 2018, Cumartesi : Dusseldorf - Mitsubishi Electric Halle
8 Nisan 2018, Pazar : Dusseldorf - Mitsubishi Electric Halle
14 Nisan 2018, Cumartesi : Munich - Zenith Halle
29 Nisan 2018, Pazar : Hamburg - Barclaycard Arena
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