Mega yatak depoya kalktı
Tarkan ve Pınar Tevetoğlu, minik kızlarının doğumuna haftalar kala Tarabya’daki villalarında kapsamlı bir tadilata girişti. Yuvarlak formlu devasa yatak dahil birçok eşya depoya kaldırıldı.
Eşyalar bir bir gidiyor
Geçen yıl evlenen Tarkan ve Pınar Tevetoğlu, 1.5 ay sonra minik kızlarını kucaklarına alacak. Çift, doğuma kısa süre kala Tarabya’daki evlerinde tadilat başlattı. Anlaştıkları iç mimar da çiftin yatağı dahil birçok eşyayı, yenilerine yer açmak üzere depoya kaldırttı.
Yeni hayat düzenlemesi
Tarkan’ın, evin “bebekli” yeni hayatlarına göre baştan sona yenilenmesi talimatını verdiği öğrenildi. Çift, bu uzun tadilat sürecini rahat geçirebilmek için bir süre önce yurtdışına gitti.
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