Medyum Keto kimdir?
Medyum Keto adıyla tanınan Hacı Aydoğan, hayatını kaybetti. Üç kez beyin ameliyatı olup huzurevinde yaşamını yitirdiği öğrenilen Medyum Keto’nun hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Medyum Keto kimdir?
90’lı yıllara damga vuran Medyum Keto, Gaziantep’in Nizip İlçesi’nde bulunan Zergil Köyü’nde doğdu. Gerçek ismi Hacı Aydoğan olan Medyum Keto, uzun bir dönem Almanya’da yaşadıktan sonra Türkiye’ye yerleşti.
Özellikle 1990’lı yıllarda sanat camiasından ve iş dünyasından ünlü isimlerin dikkatini çekmiş ve bazı siyasetçilerin danışmanı olarak da medyumluk yaptı. Medyum Keto, bir canlı yayında Medyum Memiş’le yaşadığı sert tartışmayla gündeme gelmiş ve daha sonra ekranlardan uzaklaşmıştı ve şarkıcılık bile yapmıştı.
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