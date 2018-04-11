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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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11.04.2018 - 16:52, Son Güncelleme:

"Maymun bir anda benim göğüslere yapıştı..." Saba Tümer o fotoğrafın hikayesini anlattı

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"Maymun bir anda benim göğüslere yapıştı..." Saba Tümer o fotoğrafın hikayesini anlattı

“21 Günde Mutluluk” adlı kitabıyla adından söz ettiren “Bayan Kahkaha” lakaplı ünlü sunucu Saba Tümer Emre Saygı’nın “Hadi Be” programına konuk oldu.

Emre Saygı ve sosyal medya kullanıcılarının sorularını yanıtlayan Tümer, samimi ve bir o kadar da dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Kendi üzerimde denediğim formüller işe yarayınca paylaşmak istedim

Saba Tümer,  “21 Günde Mutluluk” kitabını neden yazdığını anlattı: “Kitabı yaklaşık 9 ayda yazdım. Aslında amacım kitap yazmak değildi. Amacım kendimi mutlu etmekti. Birtakım formüller denedim kendi üzerimde. Baktım ki işe yarıyor, ‘Bencillik etme Saba, herkesle paylaş, herkes mutlu olsun’ dedim. Fiyatı her bütçeye uygun. Bunu ben özellikle rica ettim, herkesin kolayca erişebilmesi için.”

Başarısızlık hayatın “Yanlış yoldasın” demesinin bir yolu

Saba Tümer yayında gençlere de seslendi: “Hayatta başarısızlık diye bir şey yoktur. Yaptıkları bazı şeylerde başarısız olunca hemen demoralize oluyor insanlar. Oysa başarısızlık, hayatın sana ‘Yanlış yoldasın’ demesinin bir yolu. Hayat seni uyarıyor, ‘Bu yolda ufak bir değişiklik yap’ diyor. İç sesini dinlesin herkes, özellikle de gençler. ”

Maymun bir anda benim göğüslere yapıştı... Saba Tümer o fotoğrafın hikayesini anlattı

Mayo gaz yapıyor

Saba Tümer, programın “O mu, Bu mu?” köşesinde “Bikini mi, mayo mu?” sorusuna “Bikini. Mayo ıslak tutuyor ya, gaz yapıyor. Üşüyorsun yani. Mayokini de bana göre değil. Mayokiniyi sıfır bedenler güle güle giysinler” yanıtını verdi.

30’lar güzel ama 40’lar da anlamlı

Ünlü sunucunun, “20’li yaşlar mı, 30’lar mı yoksa 40’lar mı?” sorusuna yanıtı şöyle oldu: “20’ler değil, orada netim. 30’lar güzel ama 40’lar da anlamlı. 30’lu yaşlarda kendini daha iyi tanıyorsun, hayattan ne istediğini daha iyi anlıyorsun. 40'larda da bunun tadına varmaya başlıyorsun.”

Çevremdekiler ‘Sen çirkin beğeniyorsun’ diyor

Saba Tümer, “Yakışıklılık mı, karizma mı?” sorusu üzerine “Karizma. Geçenlerde bir arkadaşım ‘Sen hep çirkin adam beğeniyorsun’ dedi. Bence çirkin değil hiçbiri. Bana göre hepsi son derece hoştu. Ama bazı insanlar benim için öyle düşünüyor” dedi.

Maymun bir anda benim göğüslere yapıştı... Saba Tümer o fotoğrafın hikayesini anlattı

Mantığımla verdiğim kararlarda hapı yutuyorum

“Duygular mı, mantık mı?” sorusuna da Saba Tümer’den ilginç bir yanıt geldi: “Duygular. Mantığı zorluyorum bazen. Ama mantıkla verdiğim kararlarda hapı yutuyorum. Kalben karar verirsem eğer, iç sesimi dinlersem başarı sağlıyorum.”

Almış telefonumu, hesabımdan kendisini takip etmiş

Saba Tümer, programın “Doğru-Yanlış” bölümünde “Instagram’da ayıp olmasın diye takip ettiğim kişiler var” cümlesine “doğru” kartını göstererek yanıtını verdi: “Bir de şey var. Mesela diyor ki; ‘Beni takip etsene’. Ben zaten çok fazla takip etmiyorum, kimsenin her şeyini merak etmiyorum işin açıkçası. Ben zaten seni takip edecek olsam ederim, senin bana bunu söylemene gerek yok. Geçenlerde de birisi almış telefonumu, benim hesabımdan kendisini takip etmeye başlamış. Instagram’da fotoğrafını görünce ‘Bu kim?’ dedim ilk başta. Hemen unfollow!”

Sahnem çok iyidir ama sesim yok

Saba Tümer, “Sahnem çok iyidir ama sesim yok. Sesim olsaydı gerçekten çok iyi şarkıcı olurdum, orası net. Zaten en iyisi olacağına inanırsam bir işi yapmaya kalkışıyorum. İç sesimi dinlediğim için o beni çok güzel bir şekilde yönlendiriyor” dedi.

Aptal yerine konmaya tahammülüm yok

Ünlü sunucu, “İlişkide ... hiç tahammül edemem” cümlesindeki boşluğu şöyle doldurdu: “Aptal yerine konmaya. Gözlerimin içine baka baka yalan söylenmesine.”

Maymun benim göğüslere bir yapıştı!

Saba Tümer, Instagram’da paylaştığı, iki maymunla çektirdiği fotoğrafın hikayesini anlattı: “Bu fotoğraf Marakeş’te çekildi. Maymunlardan birini omzuma, diğerini kucağıma aldım. Kucağımdaki bir anda benim göğüslere bir yapıştı, çığlık attım! O yüzümdeki mutluluk ifadesi aslında çığlık ifadesi yani. Bazı kadınlar göğüs aralarına paralarını sıkıştırır ya, bunlar o paraları çekip alsın diye eğitilmiş meğer. Biri dedi bunu. Bende öyle bir para yoktu tabii.”

Maymun bir anda benim göğüslere yapıştı... Saba Tümer o fotoğrafın hikayesini anlattı

 

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