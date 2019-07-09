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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.07.2019 - 11:09, Son Güncelleme:

Mavi Işıklar'ın solisti Nejat Toksoy hayatını kaybetti

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Mavi Işıklar'ın solisti Nejat Toksoy hayatını kaybetti

Bir dönemin efsane grubu Mavi Işıklar'ın solisti Nejat Toksoy 73 yaşında hayatını kaybetti. Nejat Toksoy, bir süredir kanser hastalığıyla mücadele ediyordu. Kızı 2010 yılında Derya Toksoy'u kanserden kaybeden usta ismin eşi Leyla Balaban da aynı yıl vefat etmişti.

Kızı Deniz Toksoy, acı haberi böyle duyurdu:

Can babamı,kıymetlimi kaybettik.😢
Can babam,bana en büyük mirası bıraktı ;
Bir ömür yetecek kadar sevgi,
Hayatın tüm zorluklarına ve acı sürprizlerine göğüs gerebilecek kadar güç ,
Başımı hep dik tutabilecek kadar onur ve gurur,
Hayat yolunda yürüyebilecek kadar umut,
Ve onu her zaman kocaman bir gülümseme ile anacağım birbirinden kıymetli anılar 💙
Her şey için teşekkür ederim can babam 👫💙
Seni seviyorum.💙
Mekanın cennet,ruhun şad olsun.🙇‍♀️
Anneciğim ve kardeşimle huzur içinde olun inşallah 💕💕💕

Mavi Işıkların solisti Nejat Toksoy hayatını kaybetti

Mavi Işıklar grubunun kurucusu ve solisti Nejat Toksoy, 1946 yılında dünyaya geldi. 1960'ların ünlü grubu, Nejat Toksoy öncülüğünde Çetin ve Metin Yavuzdoğan kardeşler, Cihat Günaydın ve Zamir Manisa tarafından 1964'te İstanbul Erkek Lisesi'nde kuruldu.

'Twist temposunda' icra ettikleri 'Helvacı Helva' türküsüyle Hürriyet'in ilk kez düzenlediği 'Altın Mikrofon' yarışmasına katılıp ikinci oldular.

Yarışmanın ardından Mavi Işıklar grubu müzik dünyasında hızla yükseldi. Plak çıkardılar, konserler verdiler, gece kulüplerine çıktılar, ödüller aldılar
Bir döneme damga vuran dönem dizisi 'Öyle Bir Geçer Zaman ki’ isimli dizide seslendirilen ‘Helvacı Helva' ve 'İyi Düşün Taşın' şarkıları, Mavi Işıklar grubuna aitti.
Mavi Işıkların solisti Nejat Toksoy hayatını kaybetti


 

 

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