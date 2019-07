Mavi Işıklar'ın solisti Nejat Toksoy hayatını kaybetti

Kızı Deniz Toksoy, acı haberi böyle duyurdu:

Can babamı,kıymetlimi kaybettik.😢

Can babam,bana en büyük mirası bıraktı ;

Bir ömür yetecek kadar sevgi,

Hayatın tüm zorluklarına ve acı sürprizlerine göğüs gerebilecek kadar güç ,

Başımı hep dik tutabilecek kadar onur ve gurur,

Hayat yolunda yürüyebilecek kadar umut,

Ve onu her zaman kocaman bir gülümseme ile anacağım birbirinden kıymetli anılar 💙

Her şey için teşekkür ederim can babam 👫💙

Seni seviyorum.💙

Mekanın cennet,ruhun şad olsun.🙇‍♀️

Anneciğim ve kardeşimle huzur içinde olun inşallah 💕💕💕



Mavi Işıklar grubunun kurucusu ve solisti Nejat Toksoy, 1946 yılında dünyaya geldi. 1960'ların ünlü grubu, Nejat Toksoy öncülüğünde Çetin ve Metin Yavuzdoğan kardeşler, Cihat Günaydın ve Zamir Manisa tarafından 1964'te İstanbul Erkek Lisesi'nde kuruldu.



'Twist temposunda' icra ettikleri 'Helvacı Helva' türküsüyle Hürriyet'in ilk kez düzenlediği 'Altın Mikrofon' yarışmasına katılıp ikinci oldular.



Yarışmanın ardından Mavi Işıklar grubu müzik dünyasında hızla yükseldi. Plak çıkardılar, konserler verdiler, gece kulüplerine çıktılar, ödüller aldılar

Bir döneme damga vuran dönem dizisi 'Öyle Bir Geçer Zaman ki’ isimli dizide seslendirilen ‘Helvacı Helva' ve 'İyi Düşün Taşın' şarkıları, Mavi Işıklar grubuna aitti.