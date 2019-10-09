MasterChef yarışmacısı Açelya Kılıçay kimdir?
MasterChef Türkiye'nin bu haftaki bölümünde eleme potasına çıkacak iki kişiden biri Açelya Kılıçay oldu. Açelya Kılıçay'ın kim olduğu ve özel yaşamı, bu gelişmenin üzerine yarışmanın takipçileri tarafından merak edildi. Peki, MasterChef yarışmacısı Açelya Kılıçay kimdir?
Açelya Kılıçay, MasterChef Türkiye'de diğer yarışmacılar ve jüri üyeleri ile girdikleri diyaloglarla dikkat çekiyor. MasterChef yarışmacısı Açelya Kılıçay, son olarak haftanın eleme adaylarından biri olmasıyla dikkat çekti. İşte, MasterChef yarışmacısı Açelya Kılıçay hakkında tüm merak edilenler...
28 Mart 1998’de Ankara’da doğdu.Küçüklüğünden beri sporla ilgileniyor. Lise döneminde Fenerbahçe’de lisanslı olarak voleybol oynadı, sonra yaşadığı sakatlık yüzünden bırakmak zorunda kaldı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde sinema televizyon bölümünde okuduktan sonra lise tahsilinin yarısında İstanbul Üniversitesi Adıgüzel Güzel Sanatlar tiyatro bölümüne geçip oradan mezun oldu.
Küçüklüğünden beri yemek yaptığı için ailesinin de desteği ile aşçılığa yöneldi ve Mutfak Sanatları Akademisi uzun dönem profesyonel aşçılık bölümünden mezun oldu.
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