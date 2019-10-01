Marlene Sıla
Sıla, konserinde smokin takımıyla asi bir diva.
Sıla, Harbiye Açıkhava konserleri için hazırladığı kostümlerinde paraya kıymış.
İkinci yarıda giydiği Anthony Vaccarello smokini çok şık. Işıltılı ayakkabıları, küpesiyle bütünlük halinde.
Sıla işin içine biraz “şov” katmak için Marlene Dietrich’vari bir şapkayla selamlıyor seyircilerini.
Hatırlayalım: Madonna da bu imajın sıkı takipçilerindendir.
Sıla, rasta havasındaki saçıyla işe biraz farklılık, biraz asilik katmış. Bu kadar derli toplu bu kostüme ters köşe yapmak da farklı bir seçim.
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