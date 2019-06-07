Maraton sürüyor
Ajda Pekkan, sevgilisi Bülent Çavuşoğlu ile ilgili soru gelince sessizliğe büründü: “Arkadaşlar özel hayata girmeyelim. Bunlar özel konular. Herkese iyi bayramlar diliyorum.”
Bayramın ilk günü Bodrum Yalıkavak Marina’da sahneye çıkan Ajda Pekkan, ertesi sabah erken saatlerde İstanbul’a döndü. Sanatçı, Milas Havalimanı’nda habercilerin sorularını yanıtladı.
Pekkan, “Çok güzel bir geceydi. Herkes çok eğlendi. Şimdi İstanbul’a gidiyorum, oradan da Kıbrıs’a geçeceğim. Konser maratonu devam ediyor” dedi.
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