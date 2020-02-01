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Haber Giriş: 01.02.2020 - 07:26,Son Güncelleme:/

Manuş Baba 'Eteği Belinde' için tazminat ödeyecek

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Manuş Baba 'Eteği Belinde' için tazminat ödeyecek

Besteci Atilla Yılmaz, “Eteği Belinde” şarkısı için Manuş Baba’ya (Mustafa Özkan) açtığı davayı kazandı.

 İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne başvuran Yılmaz, “Senden Gayri” adlı eserinin kendisinden izin almadan değiştirilerek “Eteği Belinde” şarkısında kullanıldığını öne sürmüş, Manuş Baba ve Kınay Organizasyon Danışmanlık şirketinden şikâyetçi olmuştu. Mahkeme, Yılmaz’ın eserinin “Eteği Belinde” şarkısında kullanıldığının tespit edildiğini belirterek davalıların 22 bin 500 lira maddi tazminat ile 15 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. 

Manuş Baba Eteği Belinde için tazminat ödeyecek

Atilla Yılmaz

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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