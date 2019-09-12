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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA) 
12.09.2019 - 17:07, Son Güncelleme:

Görüntüler ortaya çıktı... Ünlü manken ve annesini böyle darp etmiş!

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Manken ve oyuncu Ceren Kaplakarslan (30) ile annesi Nuray Deveci Yeşiltepe’nin iş adamı Temel Kankıran tarafından darp edilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Ataşehir’de 1 Eylül akşamı iddiaya göre 6 aylık hamile Ceren Kaplakarslan, annesi Nuray Deveci Yeşiltepe ile birlikte bebeğinin kontrolü için özel hastaneye gitti. Bir süre sonra hastaneye gelen Kaplakarslan’ın sevgilisi Temel Kankıran ile tartışmaya başladı. Temel Kankıran, sevgilisi Ceren Kaplakarslan ve annesi Nuray Deveci Yeşiltepe’yi iddiaya göre darp etti.

ANNE VE KIZININ DARP EDİLME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan olayla ilgili güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iş insanı Temel Kankıran, Ceren Kaplakarslan ve annesinin bir süre itiş kakış yaşadığı ardından anne ve kızının itilerek yere düştüğü görülüyor. Yerden kalkan Kaplakrarslan ile annesi arbede sırasında tekrar düşüyor. Araya girenlere rağmen Kankıran’ın elindeki cisimle yerde yatanlara vurduğu bu sırada ayağa kalkan Ceren Kaplakarslan’ın uzaklaşması kameraya yansıyor. Kaplakarslan uzaklaşırken Kankıran ile annesi Nuray Deveci Yeşiltepe bir süre daha konuşuyor.

 

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