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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.11.2019 - 11:04, Son Güncelleme:

Malkoç Süalp karakolluk oldu! Siteyi karıştıran dayak...

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Malkoç Süalp karakolluk oldu! Siteyi karıştıran dayak...

Ünlü oyuncu Bade İşçil’in 2016’da boşandığı eşi iş adamı Malkoç Süalp’in spor salonunda, 15 yaşındaki bir çocuğu dövdüğü ileri sürüldü. Çocuğun ailesi Süalp’ten şikayetçi oldu

Ünlü oyuncu Bade İşçil'in eski eşi iş adamı Malkoç Süalp'in, ikamet ettiği sitenin spor salonunda 15 yaşındaki bir çocuğu dövdüğü iddia edildi. Olay, 25 Eylül günü yaşandı. Malkoç Süalp ve oğlu Azur, ikamet ettikleri sitenin kapalı spor salonuna gitti. İddiaya göre, salonda basketbol oynayan bir grup genç vardı ve kendi aralarında sinkaflı sözler sarf ederek taşkınlık yapıyorlardı. Gençlerin yanındaki çocuğa kötü örnek olduklarını belirten Süalp, onları uyarmak istedi. Sitede oturan 15 yaşındaki S.H. ve Malkoç Süalp arasında tartışma çıktı ve yine iddiaya göre Süalp, gencin boğazını sıktı. Gördüğü darp sonrası ailesini arayan gencin ailesi, Süalp'ten şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'YAŞINI BİLMİYORDUM, DARP SÖZ KONUSU BİLE DEĞİL'
Olayla ilgili ifadesine başvurulan Süalp, şunları söyledi: "Azur'la birlikteydim. Oğlum çocukların küfür ettiğini duydu. Bana çocukların ettiği küfürleri sormaya başladı. Ben de çocukları uyarmak için yanlarına gittim. S.H.'nin yakasından tutup elimle ağzını kapattım. Sitede oturan S.H.'nin küçük olduğunu bilmiyordum. Darp etmem söz konusu değil."

Malkoç Süalp karakolluk oldu Siteyi karıştıran dayak...


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