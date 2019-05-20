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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.05.2019 - 08:22, Son Güncelleme:

Maliye peşine düşmesin diye ‘yalan’ diyor

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Maliye peşine düşmesin diye ‘yalan’ diyor

Yıldız Tilbe’nin konserlerden alacağı ücretleri Twitter’da yayınlaması, daha sonra diğer ünlülerin konser ücretlerinin listesinin yapılmasını nasıl yorumluyorsunuz?

Cengiz Semercioğlu: Yıldız Tilbe’nin iş listesi bana kalırsa gerçek çünkü iki ay sonra nereye çıkacağını kendi ve menajeri dışında kimsenin bilmesi mümkün değil.

Yılsonuna kadar bütün iş listesi vardı listede. Bu yüzden ücreti de doğru, Maliye peşine düşmesin diye “yalan” diyor.

Ömür Gedik: Kendi hesabından paylaştığına ve konser tarihleri de doğru olduğunda göre Yıldız’ın listesi gerçekti herhalde. Diğer sanatçıların da konser ücretleri sonrasında medyada yayınlandı. Çoğu doğruydu. Her işe farklı fiyatlar verilebiliyor olsa da organizatörlerin listelerinde de sanatçılar için aşağı yukarı bu rakamlar var.

Onur Baştürk: Bence gerçekti liste.

Yanlışlıkla yayınladığı için de hemen sildi tabii. Çok da umurunda olmamıştır Tilbe’nin.

En fazla konser ücretlerini gören diğer mekanlar “Bize fazla söylüyor, oraya az” filan demiştir, ortalık öyle karışmıştır.

Ayrıca bu konser ücretlerini fazla bulanları da anlamıyorum. Tamamını sanatçı da almıyor ki.

Orkestra, şu bu derken bölünüyor o para.

Maliye peşine düşmesin diye ‘yalan’ diyor

Onur Baştürk - Ömür Gedik Cengiz Semercioğlu

Ciddiye alınacak bir haber değil

Amerika merkezli Top Beauty World adlı internet sitesi tarafından “dünyanın en güzel 100 kadını” açıklandı. Konsey, Hande Erçel’in “dünyanın en güzel kadını” seçilmesini yorumladı.

Maliye peşine düşmesin diye ‘yalan’ diyor

Cengiz Semercioğlu: İnşallah Hande Erçel buna inanmıyordur. Gigi Hadid’in 60’ıncı olduğu listede Hande Erçel’in “dünyanın en güzel kadını” seçilmesi şaka gibi bir şey. Bu listeler zaten kimin sosyal medyada gerçek/sahte takipçisi varsa, kim örgütlüyse onun birinci olduğu anketlerdir. O yüzden hiçbir itibarı yoktur. Hande’nin her internet oylamasında birinci çıkması komik.

Onur Baştürk: Valla Zendaya’yı, Taylor Hill’i filan geçip birinci olmuş, bravo! Fanları iyi çalışmış, oy yağmuruna tutmuş belli ki. Yani çok ciddiye alınası bir şey mi sizce? 


Ömür Gedik: Haber uydurmadır diye düşündüm önce. Hande güzel bir kadın ama dünyanın en güzel kadını demek de abartılı olur. Bu site hakkında internette de fazla bilgi yok zaten. Sitedeki listede ilk sıralarda ünlü isimlerin dışında no name kadınlar da var.

Bence çok da ciddiye alınmaması gereken bir haber.

Meryem’in seçimleri

Meryem Uzerli, Cannes’da giydiği kıyafetlerle çok konuşuldu. Vücudunu arkadan tamamen gösteren transparan elbisesi mi, iç çamaşırının gözüktüğü kırmızı tüylü elbisesi mi, yoksa Chopard’ın gecesinde giydiği son elbise mi?

Maliye peşine düşmesin diye ‘yalan’ diyor

Ömür Gedik: Çok eleştirildi ama ben Meryem’e en çok vücudunu gösteren transparan kıyafeti yakıştırdım. Bir anne nasıl böyle giyinir yorumlarını ise çok saçma bulduğumu söyleyeyim. Kıyafet iddialı ve Meryem de çok güzel taşımış.

Cengiz Semercioğlu: Chopard gecesindeki en iyiydi, kırmızı elbisesi ise en kötüsüydü. Ama genel olarak kıyafetleriyle sınıfta kaldı Meryem...
O değil de farkında mısın Meryem’i senede bir kez o da Cannes’da giydiği kıyafetleriyle konuşur olduk. Ya da Dubai’de bir iş yapıyorsa... Meryem acilen iyi bir projede yer almalı, yoksa bu gidişi gidiş değil.

Onur Baştürk: Kırmızı tüylü, Arapça yazılarla süslü olanını beğenmedim. Vücudunu arkadan transparan gösteren elbise çok daha hoş ve dikkat çekiciydi.
Bu arada Meryem Uzerli çok akıllı kadın; kıyafetleriyle konuşuldu ama asıl derdi orada lobi yapmak, yapımcılarla tanışmaktı. Aradan onu da çıkardı. Bize de kıyafetini konuşmak düştü.

Son yılların en şahane topluluğu

Haluk Levent’in kurduğu AHBAP’ın ününün Twitter Amerika merkezine kadar ulaşmış olmasına ve bu ayki AHBAP’ın verdiği öğrenci burslarını Twittter’ın üstlenmesine ne diyorsunuz?

Maliye peşine düşmesin diye ‘yalan’ diyor

Onur Baştürk: Kesinlikle öyle! Bravo Haluk Levent’e. Bu iş yüzünden onu çok yıpratmaya çalıştılar, ama neyse ki yılmadı. Bence son yılların en şahane topluluğu AHBAP.

Ömür Gedik: Haluk Levent, AHBAP’la şahane şeyler yapmaya devam ediyor. Ünü tüm Türkiye’ye yayılmıştı, şimdi sınırlarımızı da aşmış oldu. Twitter’ın da desteği ile eminim daha fazla kişiye iyilik götürecektir.

Cengiz Semercioğlu: Sosyal medyanın en çok yaradığı isimlerin başında geliyor Haluk Levent. Yıllarca; hapse girmesi, borçlarıyla gündeme geldi, hakkında tek bir pozitif haber yoktu Haluk’la ilgili...

Ne zaman ki AHBAP’ı hayata soktu, imajı tamamen düzeldi. Tebrikler Haluk Levent’e çok önemli bir iş yapıyor ve işin hiçbir akçeli tarafına karışmıyor.

Değişiklik yapmasa da enerjisi yeter

Tarkan’ın önce Kazan ardından Moskova konserlerini nasıl buldunuz? Kendini tekrar mı ediyor yoksa artık bir klasiğe mi dönüştü?

Maliye peşine düşmesin diye ‘yalan’ diyor

Onur Baştürk: Üzgünüm, tekrar ediyor. Risk almıyor. Hatta ceketi bile aynıydı gördüğüm kadarıyla. İnsan sahnede yeni bir şey yapmak için heyecan duyar, neden o motivasyon Tarkan’da yok ki? Umarım bu yıl Açıkhava’da farklı bir şeyler yapar.

Cengiz Semercioğlu: Tarkan bir klasiğe dönüştü artık, şarkılarında ve sahne performansında çok değişiklik yapmasa da onun sahnedeki enerjisi yeter. Bu yaz Açıkhava’daki performansı nasıl olacak asıl önemlisi o? Ama Kazan ve Moskova performansını gösteriyor ki pek bir değişiklik olmayacak.

Ömür Gedik: Her iki konseri de izledim sosyal medyadan, hem katılım hem de sahnedeki Tarkan muhteşemdi. Tarkan konserleri dans, enerji, ışık ve ses anlamında en üst seviyede oluyor. Bu anlamda bir klasiğe dönüştüğü söylenebilir.

Diğer ünlülere örnek olsun

Simge Sağın, hakkında yalan haber yapan TV yorumcusu hakkında açtığı davayı 4 akülü tekerlekli sandalye bağışlaması koşuluyla geri çekti. Sağın’ın bu kararını nasıl buldunuz?

Maliye peşine düşmesin diye ‘yalan’ diyor

Ömür Gedik: Haydan gelen huya değil iyiliğe dönüşmüş, güzel de olmuş. Tebrikler Simge. Bu tip davalardan kazanılan paraları hayır kurumlarına bağışlamak bir gelenek haline gelmeli.

Onur Baştürk: Şık bir hareket! Çok sevdim. Yararlı bir işe dönüşmüş dava.

Cengiz Semercioğlu: Ünlülere örnek olması gereken bir hareket.

Simge’yi tebrik ediyorum, tazminat davasına ünlüler para kazanma kapısı olarak bakmamalı. 4 akülü sandalye vererek uzlaşmaya gitmesi çok şık bir hareket.

Umarım diğer ünlüler de aynı şeyi yapar.

 

İstanbul hiç böyle fotoğraflanmadıSamsung'un ultra geniş açılı kameraya sahip yeni akıllı telefonlarından Galaxy A50 ile İstanbul'da Rumeli Hisarı'nda gündoğumuyla yeni günü karşıladık ve Otağtepe'de günbatımına değin şehrin en güzel bölgelerine giderek muhteşem kareleri yakalamaya çalıştık. (Sponsorlu İçerik)
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