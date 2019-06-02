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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.06.2019 - 11:40, Son Güncelleme:

Makyajlı mı makyajsız mı?

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Makyajlı mı makyajsız mı?

Hadise’nin makyajsız paylaşımı özellikle sosyal medyada çok konuşuldu. Moda Konseyi de ‘“makyajsızlık” trendini konuştu. Kalıcı makyaj yapılmalı mı?

Aslı Barış: Bu haftanın gündeminden bir kare... Hadise makyajsız fotoğrafını paylaştı, Özge Özpirinçci de destek verdi... Ara sıra çıkıyor bu “makyajsızlık” akımı. Hatırlayın, JLo da (Jennifer Lopez) yapmıştı. Nedir bu makyaj konusundaki takıntımız?
Başak Dizer Tatlıtuğ: Bütün dünyada abartı bir makyaj trendi var. Bu kadar ağır, yapay makyajlara tepki olarak makyajsızlık da ön plana çıkıyor haliyle. Ben de makyajsızlıktan ya da doğal makyajlardan yanayım. Her şeyin bir yeri var; makyajın da.
Ama takma kirpikler, kalıcı boyama kaş ve konturlu dudaklar gerçekten doğal olmak istediğin zaman sana izin vermeyecek. Kendini sade görmek istediğin zaman göremeyeceksin.

Makyajlı mı makyajsız mı

Aslı Barış: Kesinlikle katılıyorum. İnsan ne olursa olsun her zaman pür makyaj görünmek istemez. Yanlış anlaşılmasın, ben makyaj yapmayı severim. Ama doğal olunca güzel. Sen ne diyorsun Ceylan?
Ceylan Atınç: Makyaj olayı çok fena Aslı. Sosyal medya ve özellikle YouTube’da almış başını gitmiş durumda. Makyöz ve makyör arkadaşlarımla konuştuğumda, üstüne üstlük bir de yanlış uygulamalar anlatıldığını, gereksiz ürün kullanımı, yanlış teknik uygulaması gibi hatalarla dolu olduğunu anlıyorum.
Kadınları bırak erkekler hatta ufacık çocuklar bile yüzüne makyaj yaparken video çeker oldu. 6-7 yıl önceki doğallık modası yerini maksimalist bir takıntılı mükemmellik trendine bıraktı. İnsanları depresyona sürükleyebilecek derecede... Filtre ve makyaj uygulamaları ne yazık ki en çok gençleri etkiliyor sanırım.
Makyajlı mı makyajsız mı

Erkek makyajında gelinen son durum
Aslı Barış: Demin Ceylan’ın bahsettiği “erkekler de makyaj yapıyor” konusunu konuşalım biraz da... Erkekler de makyaj yapıyor artık. Mesela makyaj firması Cover Girl, ilk kez bir erkekle anlaştı; James Charles, Cover Boy oldu. Hassas bir konu ama ne düşünüyorsunuz bu konuda?
Başak Dizer Tatlıtuğ: Zaten erkekler için pudra vardı, bronzlaştırıcı da... Guerlain piyasaya sürmüştü, en son onu hatırlıyorum. Gayet normal, erkekler de sette, kırmız halıda ya da TV’ye çıkarken makyaj yaparlar.
Makyajlı mı makyajsız mı

Aslı Barış: Bu öyle değil. Bir tık ileride. Fotoğrafını göstermek istiyorum...
Ceylan Atınç: Bana tuhaf geliyor ama sonra çok eleştiriliyorum. En iyisi ağzımı açmamak bu konuda...
Aslı Barış: Yani dürüst davranmam gerekirse bana da bir garip geliyor. Belki şartlanmayla alakalı. Tabii ki isteyen istediğini yapsın ama kafamda oturtamıyorum bir türlü. Hazır konu buralara gelmişken Gucci defilesine katılan Harry Styles ve ojelerinden bahsetmek istiyorum. Nasıl, size sempatik geldi mi?
Ceylan Atınç: Sempatik derken? Aslıcım seni çok sempatik buldum ben bu hafta... Şaka bir yana Harry Styles ve Jared Leto gibi ünlülerin üzerinde Gucci’nin kreatif direktörü Alessandro Michele’nin etkisini görüyorum. Nitekim izledikleri defilede de bu tarz ojeler hakimdi. Şovun bir parçası diyelim.
Başak Dizer Tatlıtuğ: Erkekte ojeye bakamıyorum galiba ne renk olursa olsun.
Konseyin makyaj çantasında neler var?
Makyajlı mı makyajsız mı

Aslı Barış: Bu konudan bir hayli bahsettiğimize göre konuşalım; sizin makyaj rutinleriniz neler? Makyaj çantanızda neler var?
Başak Dizer Tatlıtuğ: Göz kalemi, rimel insanıyım. Ruj tutamıyorum bir türlü. O sebeple göz makyajı bana yetiyor.
Aslı Barış: Benim dudaklarım da bir şekilde ruju imha ediyor. Halbuki nude tonlardan çok hoşlanıyorum. Bronz makyaj seviyorum. Terra cotta, bronzlaştırıcı pudra olmadan yaşayamam. Elmacık kemiklerine sürülen highlighter da son dönemde favorim. Ve altın rengi far. Gigi Hadid makyajına kesinlikle bayılıyorum. Şimdi de Ceylan’ın çantasına gelelim...
Ceylan Atınç: Ben uzun zamandır kendimde sektörün ve sosyal medyanın dayatması olan “al-al-al daha da çok al/tüket” algısından uzaklaşmaya çalışıyorum. Minimalist gardırop, minimalist makyaj çantası, minimalist bavul... Açıkçası 10 tane rimele, üç farklı renk highlighter’a ihtiyacımız neden olsun ki? Deneyip en iyisini, kendine en çok yakışanı bulduktan sonra benim kullandığım toplam 5-6 malzeme var. Gayet de yeterli.
İdeal bayram bavulu
Makyajlı mı makyajsız mı

Aslı Barış: Çanta konuşmalarına devam... Bayram tatili kapıda... Bayram tatiline çıkacaklar için tavsiyeleri alalım. Bavulda neler olsun?
Başak Dizer Tatlıtuğ: Benim bavulumda şunlar olacak: Jean şort, kısa taytlarla giymek için straplez body, oversize tişörtler, beyaz gömlek ve sandalet...
Aslı Barış: Kullanışlı ve pratik... Sende Ceylan?
Ceylan Atınç: Demin minimalist yaklaşalım derken bavul için de aynısı geçerli. Giymeyeceğiniz eşyayı boşuna taşımayın. Ben gün gün kombin yapıp, bir iki de alternatif alınmasının yeterli olduğunu düşünüyorum. Gideceğiniz yeri ve orada yapacağınız aktiviteleri düşünüp bavul yapın, dolabın kapağını açıp her beğendiğinizi almayın.
Aslı Barış: Bu konuda bir hayli pratik çözümler var. Mesela mayoyu body olarak giymek gibi. Ben tatil yapmayacağım ama yapsaydım birkaç şort, uzun püfür püfür elbiseler, güneş gözlüğü ve bir iki sandaletle idare ederdim. Havaalanında bavul sürüklemekten gerçekten nefret ederim çünkü.

 

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