Mahzuni Şerif kimdir? Aşık Mahzuni Şerif'in hayatına dair bilgiler
Aşık Mahzuni Şerif'i ölüm yıl dönümünde anılıyor. Geleneksel halk şiirine gönül veren Mahzuni Şerif, 12 yaşında gönül verdiği bu geleneği yaşamı boyunca devam ettirmiştir. İşte, Aşık Mahzuni Şerif'in hayatına dair bilgiler
Şerif Cırık veya tanınan adıyla Aşık Mahzuni Şerif 17 Kasım 1940 yılında Kahramanmaraş’ın Afşin İlçesi’nin Berçenek Köyü’nde (şu anda ismi Tarlacık köyü) dünyaya geldi.
1940’lı yıllarda, Berçenek’te ilkokul olmadığı için Mahzuni, Elbistan’ın Alembey Köyü’nde, Lütfü Efendi Medresesi’nde Kur’an eğitimi aldı. 1956 yılında köye gelen ilkokuldan mezun olduktan sonra Mersin Astsubay Okulu’na gitti. 1960 yılında Ankara Ordu Donatım Teknik Okulu’nu bitirdi.
1961 yılından itibaren yüzlerce plak, kaset yaptı. Hakkında yazılan ve kendi yazdığı kitaplar uluslararası edebi tartışmalara konu oldu. 1998 yılında dünyanın, yaşayan üç büyük ozanı arasında birinci sırayı aldı.
Mahzuni Şerif, hızla ünlenince daha 1970’lerde başka türkücüler ve pop sanatçıları onun eserlerini okumaya başladılar. Ersen ve Dadaşlar, Edip Akbayram, Cem Karaca, Selda gibi pop sanatçıları, onun tutulan türkülerini okuyarak ünlerine ün kattı.
1980’li yıllarda bir yandan popüler şarkı ve türküler yaparken bir yandan da insanın özüne doğru yolculuk yapıyordu. O, toplumun içindeki bozuk/yabancılaşmış insan tiplerini ele alarak taşlamalar yazıyordu. Gündelik yaşamda gördüğü kötü insanları tiplemeler halinde hicvediyordu. Fırıldak Adam ve Zevzek bu tiplemelerdendir.
Evli, sekiz çocuk, dört torun sahibi olan değerli ozanımız 17 Mayıs 2002 yılında 62 yaşında Almanya’nın Köln şehrinde hayata gözlerini yumdu.
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