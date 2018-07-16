Mahsun, Özcan'ı yalnız bırakmadı
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz’in babası Sadık Deniz hayatını kaybetti.
Sadık Deniz Zekeriyaköy Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Cenazeye katılanlar arasında Özcan Deniz'in eski dostu Mahsun Kırmızıgül de vardı...
Deniz, 1 yıldır kanserle mücadele eden babası Sadık Deniz’in torununu görmesi için eşini aynı hastaneye yatırmıştı. Ünlü oyuncu, ikinci katta doğan oğlunu, dördüncü katta yatan dedesine götürmüş, torununu gören Sadık Deniz'in durumunun ağırlaşması Özcan Deniz’in babalık sevincini gölgelemişti.
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