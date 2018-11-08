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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)
08.11.2018 - 12:15, Son Güncelleme:

Mahsun Kırmızıgül'e büyük şok!

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Mahsun Kırmızıgül'e büyük şok!

Etiler’de Mahsun Kırmızıgül’ün annesinin evinde hizmetçi olarak çalışan Türkmenistan uyruklu Muyassar M.(41) evde bulunan toplam 1,5 milyon liralık para ve ziynet eşyasını çalarak kaçtıktan sonra yakalandı. Ankara’da gözaltına alınan Muyassar M. ve eşi Şersat H.(45)’nin yurt dışına çıkmaya çalıştıkları ortaya çıktı. Polis şüphelilerle birlikte yaklaşık 66 bin dolar ile iki adet yeni alınmış cep telefonu ve 300 gram altın ele geçirildi. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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  • Mahsun Kırmızıgül’ün annesinin evini soydular
  • Mahsun Kırmızıgül’ün annesinin evini soydular
  • Mahsun Kırmızıgül’ün annesinin evini soydular
  • Mahsun Kırmızıgül’ün annesinin evini soydular
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

MAHSUN KIRMIZIGÜL’ÜN ANNESİNİN EVİNDE 1,5 MİLYON LİRALIK HIRSIZLIK

Etiler’de 5 Kasım 2018 tarihinde meydana gelen olayda polise müracaatta bulunan sanatçı Mahsun Kırmızıgül’ün annesi Faika Arık(85) evde bulunan 130 bin dolar, 5 bin EURO ve 45 parçadan oluşan ziynet eşyasının çalındığını söyleyerek polise başvurdu. Evde meydana gelen hırsızlık olayında yaklaşık 1,5 milyon liralık para ve ziynet eşyası çalındığı belirtildi.

HİZMETÇİNİN EVİNDE 50 BİN DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis evde iki hafta önce çalışmaya başlayan Türkmenistan uyruklu hizmetçinin ortada olmadığını tespit etti. Polis bu gelişme üzerine hizmetçiyi yakalamak için harekete geçti. Hizmetçi Muyassar M.’nın Küçükçekmece’de bulunan evine baskın yaptı. Baskın sırasında evde yapılan aramada çalınan 50 bin dolar ile 12 adet altın bilezik ele geçirildi.

ANKARA’YA KADAR TAKİP EDİLİP 24 SAAT GEÇMEDEN YAKALANDILAR

Evde bulunan 4 kişi polis tarafından gözaltına alınırken Muyassar M. ile eşi Şersat H.’nin yurtdışına çıkmaya hazırlandığını tespit etti. Yapılan soruşturma sonucu şüphelilerin önce Atatürk Havalimanı'na gittikleri ancak buradan çıkış yapamayınca bir taksiye binerek Ankara’ya doğru hareket ettikleri öğrenildi. Bunun üzerine İstanbul’dan hareket eden özel ekip şüphelilerin izini Ankara sokaklarında buldu. Kendilerine kalacak yer aradıkları öğrenilen Muyassar M. ile Şersat H. saat 03.00 sıralarında hırsızlık olayının üzerinden 24 saat bile geçmeden gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 16 bin 936 dolar para ile 300 gram ağırlığında burma bilezik ele geçirildi. Şüpheliler İstanbul’a getirildi.

SUÇLARINI İTİRAF ETTİKLER

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada Muyassar M.’yi elindeki poşetle siteden çıkarken görüp haber vermediği öğrenilen F.A. adlı kadın çalışanın gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 7’e yükseldi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Poliste yapılan sorgularında Muyassar M. ile Şersat M. suçlarını itiraf ettikleri ancak çaldıkları paranın üzerlerinde çıkan para kadar olduğunu iddia ettiler. Diğer şüpheliler ise hırsızlıkla bir ilgilerinin bulunmadıklarını söyledikleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan Türkmenistanlı karı kocasında aralarında bulunduğu 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mahsun Kırmızıgül'e büyük şokEtiler’de Mahsun Kırmızıgül’ün annesinin evinde hizmetçi olarak çalışan Türkmenistan uyruklu Muyassar M.(41) evde bulunan toplam 1,5 milyon liralık para ve ziynet eşyasını çalarak kaçtıktan sonra aradan 24 saat geçmeden polis tarafından yakalandı.
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