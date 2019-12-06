Mahkemeden Serenay Sarıkaya ve organizasyon şirketine ret!

Şirket, izni olmadan dizi ve reklamlarda oynadığı iddiasıyla ünlü oyuncuya dava açıp 3 bin 500 lira istemişti. Aralarındaki sözleşmenin geçersiz olduğunu öne süren Sarıkaya da bin liralık karşı dava açmıştı. İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi, karşılıklı davayı gerekçesi sonradan açıklanmak üzere reddetti.