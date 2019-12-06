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06.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Mahkemeden Serenay Sarıkaya ve organizasyon şirketine ret!

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Mahkemeden Serenay Sarıkaya ve organizasyon şirketine ret!

Serenay Sarıkaya ile Esline Manken Fotomodel ve Moda Organizasyon şirketinin karşılıklı olarak açtıkları davalar reddedildi.

Şirket, izni olmadan dizi ve reklamlarda oynadığı iddiasıyla ünlü oyuncuya dava açıp 3 bin 500 lira istemişti. Aralarındaki sözleşmenin geçersiz olduğunu öne süren Sarıkaya da bin liralık karşı dava açmıştı. İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi, karşılıklı davayı gerekçesi sonradan açıklanmak üzere reddetti. 

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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