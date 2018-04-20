Mahkemeden Ece Erken’in itirazına ret

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriMahkemeden Ece Erken’in itirazına ret
GeriMagazin Mahkemeden Ece Erken’in itirazına ret
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Magazin
20.04.2018 - 10:55, Son Güncelleme:

Mahkemeden Ece Erken’in itirazına ret

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mahkemeden Ece Erken’in itirazına ret

Evinin dekorasyonunu yapan mimar komşusu Jale Barahya’nın 1 ay süreyle koruma kararı aldırdığı sunucu Ece Erken, mahkemenin bu kararına itiraz etti. “Asıl mağdur benim, onun adını zikretmedim, mahkemenin kararı nedeniyle kamuoyu önünde küçük düşürülmek istendim ” diyen Ece Erken’in itirazını mahkeme reddetti.

MİMAR 1 AYLIK KORUMA KARARI ALDIRDI

İddiaya göre Ece Erken, Ortaköy’deki evinin dekorasyonunu yapan mimar komşusu Jale Barahya’ya borcunu ödemedi. Mahkeme Barahya’ya 145 bin 464 lira ödenmesine karar verince Ece Erken de sosyal medya hesabından, “Ben dolandırıldım, siz dolandırılmayın!” diye paylaşımda bulundu. Savcılığa şikayette bulunan ve hakarete uğradığı iddiasıyla 15 bin lira tazminat davası açan Jale Barahya, ayrıca Ece Erken’den korunmak için tedbir istedi. Mahkeme de Ece Erken’in 1 ay süreyle Jale Barahya’ya şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren ve söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. Ece Erken, mahkemenin verdiği 1 aylık koruma kararına avukatı aracılığıyla itiraz etti.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

İstanbul Aile Mahkemesi’ne avukatı aracılığıyla tedbir kararına itiraz dilekçesi veren Ece Erken, iddia edildiği gibi Jale Barahya’ya hiçbir şekilde ithamda bulunmadığını, ismini açıklamadığını, Barahya’nın sürekli kendisini mağdur gibi göstermeye çalıştığını öne sürdü. Jale Barahya’nın en son mahkemeden 1 aylık koruma aldırdığını dilekçesinde belirten Ece Erken’in avukatı, “Bu olayda asıl mağdur müvekkilimdir. Müvekkilim cevap hakkını kullanmıştır. Jale Barahya’ya karşı hiçbir hakaret, iftira ve psikolojik söz konusu değildir. Buna rağmen tedbir isteyen kendisini mağdurmuş gibi göstermeye çalışmıştır. Tedbir kararının alınmasının tarafımızca kabulü asla mümkün değildir” dedi. Müvekkili Ece Erken tarafından instagram hesabından paylaşılan iletilerin hiçbirinde Jale Barahya’nın adının geçmediğini itiraz dilekçesinde anlatan Ece Erken’in avukatı, “Mahkemenin tedbir kararı hukuka aykırıdır. Jale Barahya müvekkilim tarafından hiçbir şiddete maruz kalmamıştır. Müvekkilim alınan bu koruma kararı ile kamuoyu önünde küçük düşürülmeye çalışılmıştır. Bu nedenle mahkemenin koruma kararına itiraz etme zorunluluğu doğmuştur” dedi. Talebi değerlendiren mahkeme, Ece Erken’in itirazını reddetti.

 

 

Bu zamana kadar duyduğunuz en ilginç isim nedir? | Sarı Mikrofon

Bu zamana kadar duyduğunuz en ilginç isim nedir? | Sarı MikrofonSarı Mikrofon bu kez sokakta gördüğü insanlara " Duyduğunuz en ilginç isim nedir? sorusunu yöneltti.Bakalım insanların en şaşırdıkları isimler neler?
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Evdeki Günlük Mücadeleler İçin Pratik Çözümler

Zeytinyağlıya doyacağınız 5 mekân

Yıllar sonra ortaya çıktı! Şenol Güneş o dizide oynamış

Alişan'ı çıldırtan iddia