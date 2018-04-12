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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
12.04.2018 - 10:39, Son Güncelleme:

Mahkeme Mümin Sarıkaya’yı haklı buldu

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Mahkeme Mümin Sarıkaya’yı haklı buldu

Bestekâr ve söz yazarı Tunay Bozyiğit, “Ben Yoruldum Hayat” adlı şarkının bestesinin kendisine ait olduğunu iddia ederek şarkıyı seslendiren Mümin Sarıkaya ile birlikte müzik şirketinin de aralarında bulunduğu 6 kişi ve kuruma açtığı tazminat davasını kaybetti. Mahkeme iki yıldır süren davada Tunay Bozyiğit’i haksız bularak davanın reddine karar verdi.

31 BİN LİRALIK DAVA AÇTI
İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davanın dilekçesindeki iddialara göre Tunay Bozyiğit, “Türkülere Söyleyin Sılaya Dönsün” adlı şarkının bestecisi ve söz yazarıydı. MESAM’a kayıtlı bu şarkı, 2008 yılında “Seyduna Türküleri” isimli albümde Tunay Bozyiğit’in adıyla yayınlanmıştı. İddiaya göre davalı şarkıcı Mümin Sarıkaya, Tunay Bozyiğit’ten izin almadan “Hayat” adlı eserini meydana getirdi. Bu eser Dokuz Sekiz Müzik tarafından yayınlandı. Bir diğer davalı Murat Kurşun da izinsiz meydana getirilen “Hayat” adlı eseri seslendirdi. Murat Kurşun’un seslendirdiği şarkı, diğer davalı Kemal Aslan tarafından piyasa çıkarılan albümde yer aldı. Son olarak bu şarkı, Star TV’de yayınlanan diğer davalı Limon Film’in yaptığı “Göç Zamanı” adlı dizide tema müziği olarak kullanıldı. Tunay Bozyiğit’in avukatı dava dilekçesinde, “Hayat” adlı dava konusu eser, 2007’de MESAM’a kaydedilen ve 2008’de piyasaya çıkarılan “Türkülere Söyleyin Sılaya Dönsün” adlı müvekkilime ait şarkı bestesinin birebir aynıdır. 31 bin liranın davalılardan tahsilini isteriz” dedi.

ANONİMLEŞMİŞ EZGİ ÖZELLİĞİ TAŞIYOR
Davalılardan Mümin Sarıkaya cevap dilekçesinde, “Davacının anonimleşmiş ezgi kullanılarak meydana getirdiği eser de özgün değildir. MESAM’ın kayıtlarında da şarkının bir bölümündeki tınıların anonimleşmiş bir ezgi özelliği taşıdığı, benziyor görünen melodilerin diğer bölümlerinden türetilmediği, melodinin özgün karakterde olmadığı tespit edilmiştir” dedi. Mümin Sarıkaya ile Dokuz Sekiz Müzik’in avukatı, Tunay Bozyiğit’in ayrıca savcılığa şikayette bulunduğunu, ancak takipsizlik kararı verildiğini de belirtti. Davalılardan Limon Film ise, “Göç Zamanı adlı filmde kullanılan “Ben Yoruldum Hayat” adlı şarkı, davalılardan Mümin Sarıkaya’ya aittir. Bedeli ödenerek bu eser filmde kullanılmıştır” dedi. Bilirkişi raporunda ise Tunay Bozyiğit’e ait olduğu söylenen “Türkülere Söyleyin Sılaya Dönsün” adlı eserin orijinal olmadığı görüşü açıklandı. Mümin Sarıkaya ile Dokuz Sekiz Müzik’in avukatı mahkemede ise, “Ezgiler anonimdir. Anonim olan ezgiler üzerinde hak iddia edilmesi davanın haksızlığını ortaya koymuştur. Bilirkişi raporu da dikkate alınarak dava reddedilsin” dedi. Diğer davalılar da davanın reddini istedi. Kararını açıklayan mahkeme, Tunay Bozyiğit’in açtığı davanın reddine karar verdi. 

 

 

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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