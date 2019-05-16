Mahkeme kararını verdi!
Ayşe Hatun Önal, Güzide Duran’ın kardeşi Gökhan Duran'a açtığı hakaret davasını kazandı, Önal karar sonrası 2.Sayfa kameralarına konuştu.
Uzun zamandır araları açık olan Ayşe Hatun Önal ve eski arkadaşı Güzide Duran cephesinde sular durulmuyor…
Önal, Güzide Duran'ın kardeşi Gökhan Duran'a tehdit suçlamasıyla dava açmıştı. Merakla beklenen dava sonuçlandı, mahkeme Ayşe Hatun Önal’ı haklı buldu.
Mahkeme Güzide Duran’ın kardeşi Gökhan Duran’ın sosyal medya hesabı üzerinden Ayşe Hatun Önal’a hakaret ettiği gerekçesiyle para cezası ödemesine hükmetti. Ayşe Hatun Önal dava sonrası Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa mikrofonlarına konuştu; “Bu dava Gökhan Duran'a karşı şikayetimiz vardı. Sosyal medya üzerinden yapılan bir hakaret vardı. Mahkeme bizi haklı buldu ve para cezası verdi. Daha önce de Güzide Duran'ın benimle ilgili konuşmaması yönünde bir karar vardı. İnşallah bu onlara ders olur ve bir daha da bu tarz şeyler yaşanmaz. İnşallah hiç kimse iftiraya uğramaz”
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