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Haber Giriş: 09.01.2020 - 08:04,Son Güncelleme:/

Madonna'dan Elazığlı Ersoy Dinç'e şaşırtan mesaj!

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Madonna'dan Elazığlı Ersoy Dinç'e şaşırtan mesaj!

Müzisyen Ersoy Dinç, dünya starı Madonna’nın Instagram hesabından gelen mesajla büyük şaşkınlık yaşadı. Ünlü yıldızın ekibiyle yazışan Dinç, “Ben de İnsanım adlı şarkımın remiks melodisini istiyorlar” dedi.

YAŞAMINI Almanya’da sürdüren müzisyen Ersoy Dinç, Instagram hesabına Madonna’dan mesaj geldiğini açıkladı. Dinç, ünlü yıldızın yardımcıları aracılığıyla kendisine ulaştığını ve 2017 yılında bestelediği “Ben de İnsanım” şarkısının remiks melodisine talip olduğunu söyledi: “Madonna’nın sayfasından benim Instagram hesabıma mesaj geldi. Başta inanmadım. Sahte hesap olabilir diye düşündüm. Hatta ‘Bu bir şaka mı?’ diye yazdım. Sonra sayfayı inceleyince orijinal olduğunu gördüm.

AMERİKA’YA DAVET ETTİLER

Bana ‘Rahat olabilirsin. Biz Madonna’nın ekibindeniz, bu numaradan bize ulaşabilirsin’ diye cevap attılar. Ardından Madonna’nın ekibinden Richard diye biri beni aradı, ‘Ben de İnsanım’ isimli şarkımın melodisine talip olduklarını söyledi. Madonna’nın oryantal müzik projesinde kullanacaklarmış.” Ersoy Dinç yakında Amerika’ya gidip Madonna’yla bir araya geleceğini belirtti: “Benden hukuki konular için bir danışman bulmamı istediler. Şu an danışmanımla yazışıyorlar. Bana davet gönderip Amerika’da şarkıyı dinleteceklerini söylediler. ‘Madonna ile tanışabilir miyim?’ diye sordum, ‘Tabii ki gelince tanışabilirsiniz’ dediler.” 

Madonnadan Elazığlı Ersoy Dinçe şaşırtan mesaj


Elazığ’dan dünya starına

Ersoy Dinç, “Bir dünya starının melodime talip olması bir Türk olarak beni çok mutlu etti. Türkiye benimle gurur duysun. Elazığ’da doğan bir vatandaşın melodisini dünya starı kullanıyor” dedi.

 

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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