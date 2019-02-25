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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.02.2019 - 11:24, Son Güncelleme:

Mabel Matiz kimdir? Mabel Matiz'in biyografisi

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Mabel Matiz kimdir? Mabel Matiz'in biyografisi

Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca'nın babası Kıbrıs Gazisi babası Ali Karaca geçtiğimiz günlerde vefat etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Mabel Matiz'e babasının vefatı nedeniyle başsağlığı dilediğinde bulundu. Bu gelişmelerin ardından Mabel Matiz'in hayatına dair detaylar merak konusu oldu. Peki, Mabel Matiz kimdir? İşte, Mabel Matiz'in biyografisi...

Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca, 31 Ağustos 1985 tarihinde Mersin'in Erdemli ilçesinde dünyaya geldi. Mabel Matiz, çocukluğunu ve ilk gençlik yıllarını, Erdemli’de geçirmiştir.

İlkokulu Tömük Dr. Mustafa Erden İlkokulu’nda, ortaokul ve liseyi Erdemli Anadolu Lisesi’nde tamamlamış; 2003’te üniversite eğitimi için İstanbul’a yerleşerek 2008’de İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olmuştur. 2011 'de İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku yüksek lisans bölümüne girmiş ve 2014'te buradaki eğitimini yarıda bırakmıştır.

Lise ve üniversite yıllarında kısa süreli gitar ve şan dersleri almış, üniversitede ilk müzik çalışmaları sayılabilecek birkaç cover grubu denemesinden sonra kendi içine dönerek kendi şarkılarını yazmaya ve daha sonradan adını duyuracağı ilk kişisel ev kayıtlarını almaya başlamıştır. 2008’den bugüne, gitar vokal ağırlıklı kaydettiği şarkılarını ve cover demolarını kişisel web sitesi üzerinden anonim olarak yayınlamştır.

Mabel, müzikal prodüktörlüğünü ve bütün aranjelerini Alper Gemici ile birlikte üstlendiği ve 1 yıldan fazla bir süredir üzerinde çalıştığı, kendi adını taşıyan ilk albümünü 11 Mayıs 2011′de çıkarmıştır.

Mabel Matiz, 2012 yılının Ağustos ayında 2. Albümü olan Yaşım Çocuk’un kayıtlarına başlamıştır. Bütün aranjeleri Can Güngör ve Cihan Mürtezaoğlu’na ait olan bu albümün mixleri ve vokal koçluğu ise Tolga Görsev tarafından hayata geçirilmiştir.

2013 yılının Ocak ayında piyasaya çıkan Yaşım Çocuk albümünün ilk video klibi “Zor Değil “ şarkısına yönetmen Gürcan Keltek tarafından çekilmiştir.

Sanatçının ünlü söz yazarı Aysel Gürel için hazırlanan saygı albümü “Aysel’in” için kaydettiği “Sultan Süleyman” adlı şarkı ise 2013 yazının bir diğer sürpriz hiti olmuştur. 

Mart 2013 yılında başladığı uzun ve çok ayaklı “Yaşım Çocuk” Türkiye turnesini tamamlayan sanatçı 1.5 yıl içinde 50 ye yakın şehirde 100 den fazla konser vermiştir.

Mabel Matiz 2014 yılında çok sayıda medya kuruluşu ve üniversite tarafından ödül almıştır. Sanatçı 2014 yılı içinde okuyucu oylarıyla belirlenen Hürriyet - Altın Kelebek “Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı” , GQ Türkiye dergisi tarafından da “Yılın Müzik Adamı” ödülüne layık görülmüştür. Ayrıca "Yaşım Çocuk" albümü Milliyet Sanat dergisi okurlarınca "Yılın Albümü" seçilmiştir.

Mabel Matiz uzun süre devam eden Yaşım Çocuk Türkiye turnesinin hemen ardından 2014 yılının Ekim ayında yepyeni albümü “Gök Nerede”nin stüdyo kayıtlarına başlamıştır.

Kayıtları Ekim 2014 - Ocak 2015 tarihleri arasında Kadıköy Studio Bee ve Beyoğlu Babajim stüdyolarında tamamlanan “Gök Nerede”de 14 yepyeni Mabel Matiz şarkısı Şubat 2015 tarihinde müzikseverlerle buluşmuştur.

2018'de Kendi annesinin ismini verdiği yeni albümü “Maya” ile dinleyicilerinin karşısına çıkmıştır.

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