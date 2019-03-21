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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
21.03.2019 - 19:07, Son Güncelleme:

"Lütfen yaptığım aptallığı gençliğime bağışlayın... Gaflete düştüm"

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"Lütfen yaptığım aptallığı gençliğime bağışlayın... Gaflete düştüm"

Ünlü manken Didem Soydan, kendisinden özür dileyen takipçisinin mesajını Twitter'dan paylaştı.

Manken Didem Soydan, kendisine sosyal medyada üzerinden hakaret eden kullanıcısına dava açmıştı.

Soydan, takipçisinin kendisine attığı özür mesajını Twitter hesabından paylaştı.

İşte o mesaj:

"Didem hanım merhabalar; Size attığım bir tweet'ten dolayı beni mahkemeye vermişsiniz, öncelikle bu konu için sizden özür dilerim. Kendimi tanıtayım; ben ...  mühendisliği 1. Sınıf öğrencisiyim. 19 yaşındayım ve seneye Avrupa'ya Erasmus'aa gidebilme durumum var. Bu yüzden bu olayın sicilime işlemesini istemem.

Lütfen yaptığım aptallığı gençliğime bağışlayın ve beni affedin bir anlık gaflete düştüm. Sizden defalarca özür dilerim. En yakın zamanda çiçek alıp yanınıza gelip sizden özür dilemek istiyorum. Ne olur affedin beni yaşıma bağışlayın kendime iyi bir gelecek kurmak istiyorum, karşıma böyle bir sicil işlenmesini istemiyorum.

Defalarca özür dilerim size karşı çıkabilecek ne gücüm Ne de maddi durumum var. Lütfen affedin beni.

Zaten yazdığım tweet'teki hatayı fark edip birkaç saat içerisinde sildim yemin ederim bunun için. En kısa zamanda dönmeniz dileğiyle.

"SİZDEN ALDIĞIM TAZMİNATLAR..."

Soydan, daha sonra konuyla ilgili yine Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Sosyal medya, tanımadığınız, vakit geçirmediğiniz insanlara "eleştiri" adı altında dilediğiniz kabalıkta yazma yeri(!) Ben bu kısmı mükemmel bir olaya dönüştürdüm. Hani "onca işinin arasında ne de olsa uğraşmaz" diye düşünerek attığınız hakaret ve ima dolu tweetleriniz var ya her birini "çöpü geri dönüştürmek" mantığı ile dava ediyorum. Bunu onca işimin arasında ben değil avukatım yapıyor.

Sizlerden aldığımız tazminatlar, köy okullarına kitap,kalem, bot, mont ve diğer ihtiyaçlar olarak geri dönüyor. Veya ihtiyacı olan bir öğrencinin bursu karşılanıyor. Ya da hasta bir bebeğe ilaç oluyor. Bir kişi bile bir insanla nasıl konuşulacağını öğrense ve bu davalar sayesinde ödediği tazminat ile birinin çorbasına katkı olsa bir taşla iki kuş vurmuş olurum. G

ünün sonunda kıssadan hisse; ağzınızı toplamayı ya öğreneceksiniz ya öğreneceksiniz. Gizli hesaplarınız, sizi ve tweeti nereden attığınızı bulmamıza engel değil."


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