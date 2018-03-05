Lüks villada kâbus yaşatmışlardı! Ünlü şarkıcı hırsızın kim olduğu öğrenince çok şaşırmadı

BÜYÜKÇEKMECE Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evde 1 Mart 2018 tarihinde meydana gelen olayda alışverişin ardından eve gelen Ece Seçkin'in annesi Lale Seçkin, içeride hırsızlarla burun buruna geldi.Hırsızlar Lale Seçkin'in el ve ayaklarını bağladıktan sonra evde bulunan ziynet eşyaları ile gümüş bibloları alarak olay yerinden kaçtı. Bağlarından kurtulan Lale Seçkin'in haber vermesi üzerine polis tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.Ece Seçkin olayı sosyal medya üzerinden duyurdu.





İLK ŞÜPHELİ 16 SAAT SONRA YAKALANDI



Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olayla ilgili güvenlik kamera görüntülerini kullanarak şüphelilerin kullandığı otomobili tespit etti. Bu ipucu değerlendirilerek şüphelilerden Gürcistan uyruklu Levani T.'yi (29) Bahçeşehir'de çalıştığı işyerinden gözaltına alındı. Aynı yerde yapılan aramada Ece Seçkin'in evinden çalınan eşyaların tümü bir konteynerin içinde bulundu.









YAN VİLLANIN KADIN HİZMETÇİSİ DE GÖZALTINA ALINDI



Gasp Büro Amirliği'nde sorgulanan şüpheli Levani T.'nin anahtarı, Ece Seçkin'in oturduğu villanın karşısında hizmetçilik yapan Nona K.'den (42) temin ettiği belirlendi. Bunun üzerine Nona K. da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler poliste verdikleri ifadede suçlamaları kabul etmedi. Nona K.'nın oğluyla Levani T.'nin arkadaş olduğu belirlendi.



ECE SEÇKİN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE GELDİ



Çalınan eşyaları için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelen şarkıcı Ece Seçkin "Annem içeri girince onlarla karşılaşmış. Onu bağlayıp eşyalarımızı almışlar. Annemin sağlığının yerinde olmasını sağlayan bayılma taklidi yapmasıdır. Tabii ben anneme bir şey olmadığına seviniyorum. Çok ucuz kurtulduk" dedi.



HİZMETÇİNİN GÖZALTINA ALINMASINA ŞAŞIRMADI



Hırsızlık olayıyla ilgili yan villanın hizmetçisinin gözaltına alındığına şaşırmadığını söyleyen Ece Seçkin "Annem bağlarından kurtulduktan sonra hemen onun yanına koşmuş. O da onunla birlikte saatlerce ağlamıştı. Daha sonra gözaltına alındığını öğrendim. Biz bazen evin anahtarını ona bırakıyorduk. O da anahtarı kopyalamış. Suçlular anahtarı ondan almış. Ancak bu beni çok şaşırtmadı. Zaten hep böyle olmuyor mu? Yakınınızdaki bir kişiyle ilgisi olabiliyor " dedi.



ŞÜPHELİLERİN ADLİYEYE ÇIKARILIŞINI İZLEDİ



Şarkıcı Ece Seçkin daha sonra Asayiş Şube Müdürlüğü'nün kapısına gelerek olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin adliyeye çıkarılışlarını izledi. Şüphelilerin emniyet müdürlüğü binasından götürülmesinin ardından Ece Seçkin polislere teşekkür ederek Asayiş Şube Müdürlüğü'nden ayrıldı.

Olayla ilgili yeni ortaya çıkan görüntülerde şüphelilerin eve gelişleri, olayın ardından Lale Seçkin'in evden çıkarak karşı villaya girişi görülüyor. Lale Seçkin'in elleri bağlı bir şekilde yardım istemek için koştuğu Nona K., ertesi gün polis tarafından şüpheli sıfatıyla gözaltına alınmıştı.