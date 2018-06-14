Lucca'nın sahibine köpekler saldırdı, sekiz dikiş atıldı
İstanbul Bebek'teki Lucca'nın patronu Cem Mirap, Ulus'ta sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Hastaneye giden Mirap'ın bacağına sekiz dikiş atıldı.
Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt köşesinde Lucca'nın patronu Cem Mirap'ın uğradığı saldırıyı yazdı. Hayvan dostu olarak tanınan ve spor yapmak için evden çıkan Mirap, Ulus Parkı'nda koştuğu sırada iki köpeğin saldırısına uğramış. Köpeklerden biri, dengesini kaybedip yere düşen Cem Mirap'ı bacağından ısırmış. Mirap'ın yardımına çevredekiler yetişmiş. Hemen parkın yakınlarındaki özel bir hastaneye giden Mirap'ın bacağına sekiz dikiş atılmış. Kuduz aşısı olmak için hastaneye giden Mirap, olayın şokunu atlatamamış.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle