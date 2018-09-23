Loris Karius'un mesaj attığı Merve Taşkın kimdir?
Beşiktaş'ın Liverpool'dan transfer ettiği Loris Karius'un kendisine mesaj attığını söylemesiyle gündeme gelen Merve Taşkın'ın kim olduğu merak konusu oldu. Merve Taşkın'ın kim olduğunu ve neler yaptığını merak eden vatandaşlar, 'Merve Taşkın kimdir?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, Merve Taşkın hakkında merak edilen detaylar...
1998 yılında dünyaya gelen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, son olarak Beşiktaş'ın yeni kalecisi Loris Karius'un kendisine Instagram'dan mesaj gönderdiği haberleriyle gündeme geldi. Daha önce Twitter'da çok kez gündem olan ve zaman zaman TT listesine de giren Merve Taşkın geçtiğimiz yıl eylül ayında, Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Beşiktaş'ın Porto'yu yendiği maç sonrası yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmişti. Beşiktaş'ın Porto'yu mağlup etmesi durumunda göğsüne Beşiktaş yazıp paylaşma sözü veren Taşkın bu sözünü yerine getirmişti.
Merve Taşkın son olarak Loris Karius'un kendisine mesaj attığını söylemesiyle gündem oldu. Merve Taşkın, YouTube'da bir kanala konuşarak Loris'le tanıştıklarını ve buluştuklarını anlattı. Taşkın konu hakkında "O gün Beşiktaş'ın maçı vardı ve yenildi. Bende "Moralim anca Loris'le konuşursam düzelir" diye bir tweet attım. Her şey attığım bir tweetle başladı, daha sonra 1-2 saat içinde sosyal medya üzerinden konuşmaya başladık" dedi.
Instagram'da "tasskinmerve" adını kullanan Merve Taşkın'ın 210 bin takipçisi yine aynı isimli Twitter hesabında ise yaklaşık 12 bin takipçisi bulunuyor.
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