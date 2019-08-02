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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
(DHA)
02.08.2019 - 16:02, Son Güncelleme:

Lopez’in ayırttığı locadaki konuğu Kim Kardashian

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Lopez’in ayırttığı locadaki konuğu Kim Kardashian

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez’in Antalya’da vereceği konserinde ayırttığı özel locada, ABD’li reality show yıldızı Kim Kardashian’ı ağırlayacağı öğrenildi.

Jennifer Lopez, ’It’s My Party’ turnesi kapsamında 6 Ağustos Salı günü, Antalya’nın Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek’teki Regnum Carya Otel’de konser verecek. Sahnede 2 saat kalması beklenen Lopez’i ayakta dinlemek isteyenlerin 7 bin lira ödeyeceği konser için ayrılan loca fiyatları ise 50 bin Euro’ya, yani yaklaşık 300 bin liraya çıktı. Antalya’dan önce Moskova’da konser verecek Jennifer Lopez’in 90 kişilik özel ekibi, ünlü şarkıcıyla birlikte 2 uçakla gelecek. Türkiye’den de 60 kişilik ekibin katılımıyla toplam 150 kişilik teknik ekip, Lopez’in konserinde görev alacak. Lopez’in, konseri için otel yönetiminden 800 ışık talebinde bulunduğu da belirtildi.

Lopez’i locadan izlemek isteyenler için 28 loca ayrılırken ünlü şarkıcı, konseri için 1 locayı özel bir misafirine ayırttı. Jennifer Lopez’in ayırttığı özel locada, Kim Kardashian’ı ağırlayacağı öğrenildi. Türk sanatçıların da yoğun ilgi gösterdiği konsere Demet Akalın, eşi Okan Kurt, kızı Hira Kurt, Pelin- Anıl Akil çifti, Enis Arıkan, Aslı Kızmaz gibi ünlü isimlerin de gelmesi bekleniyor.

Lopez’in ayırttığı locadaki konuğu Kim Kardashian


 

EN SON NE ZAMAN YALAN SÖYLEDİNİZ?

En son ne zaman yalan söylediniz?Mikrofon Sende ekibi, bu bölümde sokaktaki vatandaşa  "En son ne zaman yalan söylediniz?" diye sordu. İşte birbirinden komik cevaplar.
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