Livaneli gecesi
Harbiye Açıkhava Sahnesi, önceki gece “Zülfü Livaneli ile Sevdalım Hayat” konserine ev sahipliği yaptı.
Zülfü Livaneli ile orkestra şefi Rengim Gökmen’i aynı sahnede buluşturan konser, büyük ilgi gördü. Livaneli’nin hayatından kesitler anlattığı ve bestelerinin hikayelerini seyirciyle paylaştığı gecede, Zeynep Halvaşi ve Teyfik Rodos da sanatçının şarkılarını Rengim Gökmen’in orkestrası eşliğinde seslendirdi.
Zülfü Livaneli’yi eşi Ülker Livaneli ve kızı Aylin Livaneli de yalnız bırakmadı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da konseri izleyenler arasındaydı.
Nehir Erdoğan - Mustafa Sirmen
Lal - Ege - Murat Özyeğin
Hüsnü-Ayşen Özyeğin
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