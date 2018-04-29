Liseli müzisyenler yarıştı
fizy 21’inci Liseler Arası Müzik Yarışması, Bostancı Gösteri Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
fizy 21. Liseler Arası Müzik Yarışması, Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki büyük final ile sona erdi. Yarışmanın kazananları ünlü müzisyenlerin yer aldığı jüri tarafından belirlendi. Törende liseliler ödüllerini Sertab Erener, Fuat Güner, Lale Manço ve Batıkan Manço’nun elinden aldı. Yarışmada “icra dalında birincilik ödülü”ne Karabük Safranbolu İMKB Güzel Sanatlar Lisesi layık görüldü. İkinci İstanbul Özel Çevre Koleji oldu. Üçüncülük ödülünü ise Tekirdağ Çorlu İMKB Fen Lisesi & Tekirdağ Anadolu Lisesi ile İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi paylaştı.
Sertab Erener, “TV+Kız Solist Ödülü”nü verdi.
Fuat Güner, “Erkek Solist Ödülü”nü takdim etti.
Gecede “Barış Manço Özel Ödülü”nü ünlü sanatçının oğlu Batıkan Manço ve Lale Manço verdi.
Sinem Vural ve Yüksel Aytuğ “Basın Özel Ödülü”nü verdi.
Yarışmanın jürisinde yer alan Kalben ve Güliz Ayla birbirlerine sarılarak poz verdi.
Demet Sağıroğlu ve Kalben, liseli müzisyenlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
Törende “Pop Efsanesi” ödülünü alan Nükhet Duru, iki şarkı söyledi.
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