Linet’in sokak stili
Nişantaşı’nda görüntülenen Linet, stiliyle dikkat çekti. Tepeden tırnağa lüks markalardan giyinen şarkıcı, “Dışarıya çıkacağım zaman en iyi kıyafetlerimi giyiyorum” dedi.
Linet, önceki gün Nişantaşı’ndaydı. City’s AVM’den çıkan ünlü şarkıcı, valenin aracını getirmesini beklerken görüntülendi. Sanatçı, stiliyle ilgili sorular üzerine “Bir sanatçı her zaman şık olmalı” dedi ve ekledi:
“Sanatçı, toplumun gözü önünde olduğu için her zaman şık görünmeli. Ben de elimden geldiği kadarıyla buna dikkat ediyorum. Evden dışarıya çıkacağım zaman, en iyi kıyafetlerimi giyip öyle çıkıyorum.”
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