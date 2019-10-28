Linet: Tektaşımı kendim aldım
Linet, Gece Life Nakkaştepe’de sahneye çıktı.
Sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülendiği Zeki adlı erkek arkadaşı hakkında konuştu: “O, beyefendi benim çok yakın arkadaşım. Bir gün biriyle aşk yaşarsam elinden tutar çıkarım.” Parmağındaki tektaş yüzük dikkat çeken Linet, “Bu yüzüğe kendim aldım. Ama bir gün kendi aldığım yerine parmağımda başka bir tektaş görürseniz bu size işaret olsun. ‘Hayatında yeni biri var’ diyebilirsiniz” diyerek espri yaptı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle