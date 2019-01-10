Linet kimdir?
Linet, şarkılarının yanı sıra katıldığı programlar ve söyledikleriyle de gündeme gelmeye devam ediyor. Güçlü sesiyle adından söz ettiren Linet, bir dönem özel hayatı nedeniyle zor günler geçirmişti. Peki, Linet kimdir?
Türk-İsrailli şarkıcı Linet Menaşi, 5 Mart 1975 tarihinde dünyaya geldi. İsrail'de doğup büyümüştür. Annesi bir dönemlerin önemli Türk Sanat Müziği şarkıcılarından olan Bursalı Leyla Özgecan, babası ise İstanbullu Şumuel Menaşe'dir. 10 yaşında ilk albümünü İsrail'de yapan Linet, 1993 yılında Ani Ana isimli şarkı ile Eurovision Şarkı Yarışması İsrail elemelerine katılmıştır. Türkiye'deki ilk albümü 1995 yılında yayınlanmıştır. Türkçe ve İbranice'nin yanı sıra Arapça ve İngilizce şarkılar da söylemektedir.
2016 yılında sevgilisi Laurent Zalmonovic’in evli olduğunu öğrenen ve bu süreçte büyük bir yıkım yaşayan Linet şu açıklamayı yapmıştı: “Bana 6 yıl önce boşandığını ve iki çocuğu olduğunu söylemişti. 1,5 yıldır birlikteydik ve evlilik arefesindeydik. İyi olabilmek mümkün değil.”
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