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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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WASHINGTON (İHA)
23.07.2019 - 12:52, Son Güncelleme:

Lindsay Lohan, Türkçe öğreniyor

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Lindsay Lohan, Türkçe öğreniyor

ABD’li ünlü oyuncu Lindsay Lohan, katıldığı bir panelde Türkçe öğrendiğini açıkladı.

ABD’li ünlü oyuncu Lindsay Lohan, Avustralya'daki hayranlarını Instagram’dan yayımladığı bir video ile selamladı. 33 yaşındaki ünlü aktristin videoda akıcı bir Avustralya aksanı kullanması dikkat çekti. New York doğumlu oyuncunun kullandığı değişik aksan daha önce “The Masked Singer”da da dikkat çekmişti. Lohan’ın, 2016 yılından bu yana Orta Doğu ve Avrupalıların İngilizce kombinasyonlarından oluşan bir aksanla konuşmaya başlaması dikkatlerden kaçmıyordu.
ABD’li oyuncu Avustralya’da radyocu Jackie O'nun hazırladığı panelde Dannii Minogue ve komedyen Dave Hughes ile beraber yer aldı. Burada bir süredir kullandığı aksan için, “Bu anlayabildiğim veya öğrenmeye çalıştığım birçok dilin karışımı. Çocukluğumdan beri farklı dilleri öğreniyorum. İyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyorum Rusça anlayabiliyor, Türkçe, İtalyanca ve Arapça öğreniyorum” açıklamasında bulundu.

Lohan için Türk casusu iddiası
ABD’li oyuncu 2017 yılında Suriyeli mültecileri ziyaret etmek için Türkiye’ye gelmiş ve o dönemde, Trump’ı ve büyük devletleri hedef alarak, “Dünya 5’ten büyüktür” ifadesini kullanmıştı. O dönemde Lohan’ın, Türkiye adına casusluk yaptığı iddiası ABD’de komplo teorileri üretenlerin birinci gündem maddesi olmuştu. Hatta Lohan’ın ana dilinin Türkçe olduğu, yıllarca ABD’de yaşamasına rağmen Türkçesinin, İngilizce aksanı üzerinde etkili olduğu iddia edilmişti.

 

 

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