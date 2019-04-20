Lina isminin anlamı nedir? Lina ne demek?
Lina isminin anlamı, Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin ikiz bebeklerinden birisine bu ismi vermesinin ardından araştırılmaya başlandı. Lina isminin anlamı için internet üzerinden araştırmalarına başlayan vatandaşlar, bu ismin manasını araştırmaya başladı. Peki, Lina ne demek ve bu isim ne anlama geliyor? İşte, o detaylar
Lina ismi, 'Eski Yunan’da olimpiyat oyunlarında kazananlara verilen, zeytin ağacı dallarından ve yapraklarından yapılma taç' anlamını taşımaktadır.
Lina ismi, Haşr sûresinin 5. ayetinde geçen “lîne” kelimesinin latin harfleri ile yazılmış şekli ise bu kelime, “yumuşak hurma ağacı” manasına gelir.
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